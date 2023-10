Dogovorena nova sjednica Skupštine grada: Sa dnevnog reda skinut kolektor u Docu i subvencije za trgovce u Gajevoj

Sjednica Skupštine grada Banjaluka biće održana 24. oktobra, odlučeno na današnjoj sjednici skupštinskog Kolegijuma.

Predsjednik Skupštine grada Ljubo Ninković kaže da su usvojene 32 tačke koje će se naći na narednoj sjednici.

"Podsjetio bih javnost da smo zbog revizija plata tražili zapisnik o povećanju plata, da se utvrdi kako i zašto. Naravno da to nismo dobili, ali zaboga na sjednicu ide tačka o rebalansu budžeta”, ističe Ninković, pitajući se na šta će se žaliti gradonačelnik.

S druge strane gradonačelnik Draško Stanivuković kaže da je sa predloženog dnevnog reda sjednice, Kolegijum skinuo 22 tačke, između ostalog, one koje se odnose na izgradnju kolektora za prečišćavanje otpadnih voda na Crkvenoj, prijedlog o subvencijama preduzetnicima u Gajevoj ulici, (novi) prijedlog odluke o neradnoj nedjelji, o povjeravanju obavljanja komunalne delatnosti od posebnog javnog interesa Zavodu za izgradnju Banjaluka, i dr.

Stanivuković poručuje da je Banjaluka došla u fazu, prvi put, da ima gotov projekat i obezbijeđen novac za izgradnju kolektora.

"Pitanje Crkvene nije moguće riješiti jednim zbirnim kolektorom kod Doca, pa se predlaže izgradnja dva, od kojih jednog na Laušu i manjeg kod mosta u Docu. Na osnovu tog projekta, predložili smo izmjenu regulacionih planova, koje Skupština Grada ne želi da prihvati", rekao je gradonačelnik.

Među skinutim tačkama, kako je kazao – nalaze se i subvencije u ukupnom iznosu od 90.000 KM za preduzetnike u Gajevoj ulici, kao i neradna nedjelja koja je više puta predlagana.

Stanivuković dodaje da će Banjaluka uskoro predstaviti i Studiju javnog prevoza, koja je završena i ona će predložiti zančajno povoljnije usluge javnog prevoza.

"Na dnevnom redu naredne sjednice nalazi se i Nacrt rebalansa, koji je veći od budžeta za 23 miliona KM, odnosno iznosi 234 miliona KM. Imamo veće prihode koje smo mi kao administracija obezbijedili, naše izvorne prihode, imamo suficit od prethodne godine i po tom pitanju smo zadovoljni, ali imamo najmanje prihode od prostornih planova, a to su dokumenti koje skupštinska većina odbija. Takođe, manji su prihodi od PDV-a zbog zaduženosti Vlade Republike Srpske. Zbog skupštinske većine, SNSD na republičkom nivou Banjaluka će imati deset miliona KM manje i sve će to pojesti ovo što smo dodatno prihodovali, plus što su narasli troškovi struje i goriva što utiče na rashode grada", zaključio je gradonačelnik.

