Danas oblačno vrijeme, tokom dana razvedravanje

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH u prvom dijelu dana biće pretežno oblačno i suvo vrijeme, a potom se očekuje razvedravanje.

Izvor: Shutterstock

Uveče se oko rijeka i po kotlinama očekuje formiranje magle, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Vjetar će biti slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni, a na jugu umjerena bura. Najviša temperatura vazduha od peti do 10, na jugu do 13 stepeni Celzijusovih.

Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, jutros preovladava umjereno do pretežno oblačno vrijeme.

Temperatura vazduha u 7.00 časova: Bjelašnica minus sedam, Han Pijesak, Čemerno minus jedan, Rudo, Višegrad, Foča, Bugojno nula, Kalinovik, Srbac, Srebrenica, Doboj, Šipovo, Sarajevo, Tuzla, Sanski Most, Bihać, Sokolac jedan, Novi Grad, Kneževo, Banjaluka, Zenica dva, Gacko, Ribnik, Mrkonjić Grad tri, Bijeljina, Gradačac četiri, Bileća pet, Trebinje, Široki Brijeg osam, Mostar, Stolac 10

Na Han Pijesku jutros je izmjereno četiri centimetra snijega.

Stanje na putevima

Na putevima u Republici Srpskoj i Federaciji BiH /FBiH/ jutros se vozi po pretežno vlažnim kolovozima, magle mjestimično ima po kotlinama, a vozačima se savjetuje oprez zbog odrona i da izbjegavaju rizična preticanja, saopšteno je iz Auto-moto saveza /AM/ Srpske.

Zbog opasnosti od novog odrona i dalje je obustavljen saobraćaj na regionalnom putu Mrakovica-Gornji Podgradci, na dionici Vodice-Gornji Podgradci.

Radi uključivanja i isključivanja mehanizacije angažovane na izgradnji auto-puta na koridoru "Pet ce" od mosta Rudanka do tunela Putnikovo brdo dva, izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu dionica Rudanka-Doboj. Radovi su produženi do kraja godine.

Na magistralnom putu Rača-Bijeljina u rejonu Balatuna, zbog radova, saobraćaj se odvija usporeno, jednom trakom. Na istom putnom pravcu, zbog oštećenja kolovoza i povećane frekvencije teretnih vozila, neophodna je oprezna vožnja. U toku su radovi na putnom pravcu Gradiška-Nova Topola-Klašnice.

Izmjene u odvijanju saobraćaja zbog klizišta su na magistralnom putu Gradiška-Kozarska Dubica, na ulazu u Orahovu, kao i regionalnom putu Stari Ugljevik-Glavičice.

Na regionalnom putu Rudanka-Stanari, na prevoju LJeskove vode, zbog radova, saobraćaj se za putnička vozila odvija usporeno, dok se teretna vozila preusmjeravaju na alternativni pravac preko Jelaha.

Zbog radova i miniranja na kamenolomu "Grapska-Kostajnica" u Kostajnici kod Doboja dolazi do povremene obustave saobraćaja na dionici regionalnog puta Doboj-Modriča.

U FBiH je na dionici Ključ-Sanski Most zbog radova na mostu na ulazu u Sanski Most, kod Vodenog parka, saobraćaj obustavljen i preusmjeren na obilaznicu.

U toku su i radovi na magistralnim putevima Grude-Vitina i Čevljanovići-Nišići, a na mjestima izvođenja radova saobraćaj se odvija naizmjenično, jednom trakom.

Na graničnim prelazima jutros nema dužih zadržavanja.

(Srna/MONDO)