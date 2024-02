Ove godine eksperimentalna mala matura u svim osnovnim školama u Srpskoj

U svim osnovnim školama u Republici Srpskoj u ovoj školskoj godini biće sprovedena eksperimentalna mala matura za učenike završnog razreda osnovne škole, a testovi pred đacima će se naći 29. i 30. maja ove godine, potvrđeno je iz Republičkog pedagoškog zavoda RS.

Prosvjetni radnici smatraju da je jako bitno da se sprovodi mala matura, te se nadaju da će od naredne školske godine mala matura početi da se vrednuje prilikom upisa u srednje škole.

"U skladu sa programom eksperimentalne male mature, učenici devetog razreda će rješavati nizove zadataka objektivnog tipa iz srpskog jezika, jezika bošnjačkog naroda, za učenike koji jezik bošnjačkog naroda izučavaju na prostoru Republike Srpske i matematike", kazali su iz Republičkog pedagoškog zavoda Republike Srpske.

Ističu da je planirano da se eksperimentalna mala matura realizuje 29. i 30. maja ove godine, pišu Nezavisne novine.

"Učenici će zadatke iz srpskog jezika, odnosno jezika bošnjačkog naroda rješavati 29. maja, a zadatke iz matematike 30. maja tekuće godine", kazali su iz Republičkog pedagoškog zavoda Republike Srpske.

Ljubiša Blagojević, predsjednik Aktiva direktora osnovnih škola dobojske regije i direktor Osnovne škole "Vuk Stefanović Karadžić" Doboj, kazao je da je jako dobro što će u ovoj godini u svim osnovnim školama u Srpskoj biti sprovedena mala matura, što do sada nije bio slučaj.

"Ranijih godina, jedan broj škola je učestvovao u eksperimentalnoj maloj maturi, a ove školske godine sve škole će imati ovu provjeru znanja", kazao je Blagojević.

Ističe da je njihova škola i prošle godine učestvovala u eksperimentalnoj maturi.

"Nadam se da će od naredne godine prestati da bude eksperimentalna matura, te da će biti zvanično da se polaže mala matura koja će imati uticaj prilikom upisa u srednje škole", kazao je Blagojević.

Ističe da đaci, sve dok ne bude pravo vrednovanje male mature, neće joj davati poseban značaj.

"Ovo je sada bukvalno treniranje nekih pravila kako će to izgledati kada to bude zvanično. Sigurno je da će se djeca potruditi da bolje urade testove kada budu znali da će im od toga zavisiti koju školu će moći upisati", kazao je Blagojević i zaključio da se nada da će od naredne školske godine to biti zvanično pravo polaganje.

Miroslav Popržen, predsjednik Aktiva direktora osnovnih škola banjalučke regije, kazao je da se nada da će ova školska godina biti posljednja godina kada se vježba mala matura.

"Ranijih godina sprovođenje male mature bilo je neki vid vježbe i to će biti još ove godine, ali se nadamo da će u narednim godinama mala matura imati svoj efekat kod upisa u srednje škole", rekao je Popržen.

Da je jako značajno da se među đacima sprovede mala matura smatra i Milorad Nadeždin, predsjednik Aktiva direktora osnovnih škola hercegovačke regije i direktor OŠ "Sveti Vasilije Ostroški" Trebinje.

"Jako je bitno da se među učenicima završnih razreda osnove škole sprovodi mala matura, pa makar i eksperimentalna, ali se nadamo da će se od naredne školske godine vrednovati za upis u srednje škole", kazao je Nadeždin.

