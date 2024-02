"Dani zime na Kozari", a vrijeme proljetno: Hiljade posjetilaca uživalo na krajiškoj ljepotici (FOTO)

Privredno-turistička manifestacija "Dani zime na Kozari" ima lokalni, regionalni i međunarodni karakter i značajna je kako za privredu regiona, tako i Republike Srpske, a najviše za turizam, izjavio je danas direktor Turističke organizacije RS Miodrag Lončarević.

Izvor: Turistička organizacija Prijedor

"Kozara ima upravo ono što sad turisti traže, a to je aktivan odmor, biciklističke i pješačke staze i sva ova ulaganja koja su u prethodnom periodu bila nastojaćemo da povećamo", rekao je Lončarević novinarima na Kozari, gdje je prisustvovao manifestaciji "Dani zime na Kozari", koja je okupila više hiljada posjetilaca.

On je istakao da je protekla godina bila najuspješnija do sada sa 170.000 noćenja više u odnosu na 2022. godine kada je bilo zabilježeno više od milion.

"Sve je to uspjeh naših lokalnih turističkih organizacija, naših institucija. Mi smo još neotkrivena destinacija, a turisti uvijek traže nešto novo", rekao je Lončarević

Gradonačelnik Prijedora Slobodan Javor izjavio je da je ovo prelijepa tradicionalna manifestacija koja svake godine okuplja sve više posjetilaca, što govori o njenom značaju.

"To nam mnogo znači jer to je prilika da što više promovišemo našu Kozaru i ono što je važno je da u narednom periodu lokalna zajednica, Nacionalni park i republički nivo vlasti usmjerimo ka smještajnim kapacitetima, jer to je ono što nam treba, pogotovo u zimskom periodu", rekao je Javor.

Dijana Aramanda, direktor gradske Turističke organizacije koja je organizator manifestacije, navela je da je ovo 17. po redu manifestacija, koja je okupila 37 ekipa iz 16 gradova i opština Republike Srpske, Federacije BiH i Srbije.

"Manifestaciju organizujemo sa ciljem promocije kako Nacionalnog parka `Kozara`, tako i planine Kozare koja je za ljubitelje prirode pogodna ne samo u zimskom, već tokom cijele godine", rekla je Aramanda.

Prije početka programa ove manifestacije, delegacija grada Prijedora i susjednih opština te organizacija i udruženja položile su vijence u Memorijalnoj zoni Spomen-kompleksa na Kozari.

U gastro-takmičenju je učestvovalo 29 ekipa u kategorijama srednje škole, izviđači, planinari i lovačka udruženja, koji su se nadmetali u pripremanju čorbe u kotlićima.

U sportskim disciplinama trčanje parova vezanih nogu, nabacivanje obruča, lopta na čelu, skok u dalj iz mjesta, rušenje piramide i spojeni golovi takmičilo se osam ekipa iz Gradiške, Kozarske Dubice, Novog Grada, Oštre Luke, Kostajnice, Broda, Banjaluke i Prijedora.

U muzičkom dijelu programa nastupili su orkestar "Dubički tamburaši", Muška izvorna grupa "Srce Knešpolja" i grupa "Bećari".

Pokrovitelj "Dana zime na Kozari" je grad Prijedor, a organizator i domaćin gradska Turistička organizacija u saradnji sa Nacionalnim parkom "Kozara" i turističkim organizacijama Kozarska Dubica, Novi Grad, Kostajnica i Gradiška.

(Srna)