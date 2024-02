Mahir je jedini đak u školi koja će se zatvoriti kad je završi: Najbolji drug mu je učitelj sa kojim ide na veliki odmor

Mali Mahir Behlulović je jedini đak u osnovnoj školi Petrovići, a najbolji drug mu je učitelj.

Izvor: Youtube/ Glas Amerike/Screenshot

Mahir Behlulović je jedini učenik OŠ Petrovići kod Olova. Zbog ovog sedmogodišnjeg dječaka, škola je otvorena prošle godine, i biće zatvorena kada on završi peti razred. Mlađe djece u selu nema, niti ima naznaka da će ih u budućnosti biti. Ali, Mahiru je lijepo. Kaže, on cijelu školu ima samo za sebe.

Svakog jutra, samo za Mahira otvaraju se vrata OŠ Petrovići. Iako jedini učenik, kaže da se ne osjeća usamljeno. Druži se sa svojim učiteljem Samirom, uz kog je zavolio sve predmete. Naročito, matematiku. No, učiti jednog đaka bio je veliki izazov čak i za iskusnog učitelja Samira, iako je do sada ispratio nekoliko generacija.

"Kada sam došao bilo me je malo strah kako ću to izvesti sa jednim učenikom, da li će on prihvatiti sve što od njega tražim, da li ćemo imati šta da radimo cijeli čas, pošto smo sami. Kada ima mnogo djece moraš prići svakom učeniku. Mahir je sam, mi to završimo za 10-15 minuta. Kod nas jedan čas nije klasični čas koji traje 45 minuta, kod nas je čas fleksibilan i traje onoliko koliko mi mislimo da treba, i koliko ja vidim da je Mahiru pažnja na nivou. Čim vidim da pažnja popušta, pređemo na nešto drugo", rekao je učitelj Samir Kopić.

A da bi mu bilo što ljepše, ovaj jedini đak ukrasio je svoju školu. Pa se tako na svakom koraku mogu vidjeti njegovi crteži, radovi, pjesme.. Nekoliko puta nedeljno u Petroviće dolazi i vjeroučitelj, Eldin Kamenjašević. Na pitanje kako bi opisao Mahira, odgovara, najbitnije je što je istinski srećan dječak.

"Imam običaj da kažem koliko god se mi trudili da odglumimo nekada djecu pred našim Mahirom, on u znak zahvalnosti to prepozna, pa nekad odglumi velikog čovjeka, pa ovako kad na velikom odmoru sjedimo, pijemo kafu, doručkujemo, on nama priča neke 'lovačke' priče o susretu sa životinjama, kao odraslo biće”, ispričao je veroučitelj.

Koliko je ovaj pametni dječak zavolio školu i ljude u njoj, potvrđuje i njegova majka Azema Behlulović. "Uvijek je došao srećan, zadovoljan, uvijek mu je lepo u školi. Kući kad dođe nikad nije rekao da mu nešto nedostaje, malo jeste igre i djece, ali u školi nikad mu nije dosadno”, kazala je majka. Kada završi peti razred, Mahir će školovanje nastaviti u Olovu. Iako se raduje novim izazovima, kaže da će mu teško pasti rastanak sa učiteljom Samirom. Ali, obećao je da će ga obilaziti, čak i kada učitelj bude u penziji.

(N1 Sarajevo/MONDO)