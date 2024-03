U BiH uvezene zdjele koje su vrlo opasne: Agencija poslala upozorenje (FOTO)

Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine je putem Sistema brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje (EU RASFF) obaviještena da su na tržište Bosne i Hercegovine isporučene crne okrugle zdjele proizvedene u Kini u kojima je utvrđena prisutnost melamina.

Obavijest o neusklađenosti dostavila je Italija, saopšteno je iz Agencije za bezbijednost hrane BiH.

Podaci o proizvodu:

Naziv proizvoda kao na oznaci: „Ciotolina tonda melamina nera diametro cm 7×3,5“

Kategorija proizvoda: Materijali u kontaktu s hranom

Ostale oznake: Art. T8164Z, Lotto No: 01/22

Proizvođač/izvoznik: Zicco Tableware Co. Ltd., No 32, Hongling 1 Road Guanyao Shishan Town, Nanhai Foshan City, Provincija Guangdong, Kina

Rizik: Ozbiljan

Opasnost: migracija melamina

"Ovaj proizvod nije u skladu s odredbama Pravilnika o plastičnim materijalima i predmetima namijenjenim za kontakt s hranom („Službeni glasnik BiH“, broj 66/17) i Pravilnika o materijalima i predmetima namijenjenim za kontakt s hranom („Službeni glasnik BiH“, broj 42/10)",naveli su u Agenciji za bezbijednost hrane.

Sve raspoložive informacije o proizvodu, shodno važećim propisima, dostavljene su na dalje postupanje nadležnim inspekcijskim organima u Bosni i Hercegovini od kojih je zatraženo preduzimanje mjera i povratno obavještavanje Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine.

