Najava i upozorenje: U nedjelju jak i olujni vjetar, udari i do 90 km/h

U višim predjelima Krajine i Hercegovine u nedjelju, 10. marta, očekuje se jak i olujni vjetar koji će ponegdje dostizati i do 90 kilometara na čas, upozoreno je iz Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske.

Udari vjetra do 40 kilometara očekuju se u Semberiji i Posavini, navode iz Hidrometeorološkog zavoda.

U ponedjeljak, 11. marta, tokom noći vjetar će slabiti na sjeveru Republike Srpske, dok će u ostalim predjelima u noći i tokom jutra biti jak do olujni sa očekivanim udarima od 40 do 70 kilometara na čas, a u višim predjelima Hercegovine i do 80 kilometara na čas.

Narandžasto upozorenje

Federalni hidrometeorloški zavod BiH izdao je narandžasto upozorenje zbog vjetra južnog smjera.

Upozorenje je izdato za područje širom Bosne i Hercegovine od 10. marta 6.00 sati do 11. marta 12.00 sati.

Očekuju se udari vjetra južnog smjera brzine 40-60 kilometara na sat, a na planinama i visoravnima udari vjetra i do 85.

"Preporuke, mjere, prema Svjetskoj meteorološkoj organizaciji (SMO): Budite spremni na smetnje, strukturalna oštećenja i rizik za povrede od iščupanih stabala i krhotina koje nosi vjetar. Prekidi u snadbijevanju električnom energijom su mogući. Za sve dodatne informacije obratite se nadležnim institucijama", saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.

