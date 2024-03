Prognoza za danas: Pretežno oblačno, ponegdje sa kišom

U BiH danas će biti pretežno oblačno, ponegdje sa kišom, na planinama slabim snijegom.

U nastavku dana doći će postepeno do raslojavanja oblačnosti na zapadu, pa će biti sunčanije. Na jugu će tokom većeg dijela dana biti pretežno sunčano uz dnevni porast oblačnosti, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Duvaće slab vjetar sjevernih smjerova, na jugu umjerena bura.

Najviša temperatura vazduha od devet na istoku do 17u Hercegovini, u višim predjelima od četiri stepena Celzijusova.

Prema podavima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, jutros preovladava pretežno oblačno vrijeme sa kišom. Na planinama je registrovan i slab snijeg.

Temperatura vazduha u 7.00 časova: Han Pijesak, Čemerno nula stepeni, Gacko, Kalinovik, Bjelašnica, Glamoč dva, Sokolac, Drinić, Bugojno, Drvar, Livno tri, Bileća, Mrakovica, Sarajevo četiri, Mrkonjić Grad, Goražde pet, Novi Grad, Prijedor, Ribnik, Rudo, Foča, Trebinje, Bihać, Mostar, Sanski Most šest, Banjaluka, Višegrad, Tuzla sedam, Bijeljina, Srbac, Doboj, Brčko, Neum osam stepeni Celzijusovih.

STANJE NA PUTEVIMA

Saobraćaj se na većini puteva u Republici Srpskoj i Federaciji BiH /FBiH/ odvija nesmetano, dok su u sjevernim krajevima kolovozi mokri i klizavi, saopšteno je jutros iz Auto-moto saveza /AMS/ Srpske.

Vozačima se skreće pažnja na povećanu opasnost od odrona na dionicama koje prolaze kroz usjeke, te savjetuje oprezna vožnja uz obavezno posjedovanje zimske opreme.

Izmjene u odvijanju saobraćaja su na dionicama na kojima se izvode radovi. Na dionici magistralnog puta Dobro Polje-Miljevina saobraćaj je obustavljen zbog radova u tunelu.

Predviđeno je da radovi traju do kraja mjeseca, a za to vrijeme putnička i teretna vozila do 20 tona koriste alternativni pravac Trnovo-Grebak-Ustikolina-Foča. Putnička vozila, kao i teretna vozila do 12 tona, mogu koristiti i pravac Sarajevo-Rogatica-Ustiprača-Goražde-Foča.

Zbog oštećenja mosta na magistralnom putu Sastavci-Ustiprača saobraćaj se odvija jednom saobraćanom trakom. Na mostu je zabranjen saobraćaj za vozila čija dozvoljena masa prelazi 12 tona.

Zbog rekonstrukcije dionice magistralnog puta Brod na Drini /Foča/-Hum /Šćepan Polje/ izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja sve do kraja godine.

Režim saobraćaja izmijenjen je na magistralnom putu dionica Rudanka-Doboj zbog uključivanja i isključivanja mehanizacije angažovane na izgradnji auto-puta na koridoru "Pet ce" od mosta Rudanka do tunela Putnikovo brdo dva. Radovi su produženi do kraja godine.

Na magistralnom putu Rača-Bijeljina u rejonu Balatuna, zbog radova, saobraćaj se odvija usporeno, jednom trakom. Na istom putnom pravcu, zbog oštećenja kolovoza i povećane frekvencije teretnih vozila, neophodna je oprezna vožnja. U toku su radovi na putnom pravcu Gradiška-Nova Topola-Klašnice.

Klizišta usporavaju saobraćaj na magistralnom putnom pravcu Gradiška-Kozarska Dubica, na ulazu u Orahovu i na regionalnom putu Ukrina-Gornja Vijaka.

Na regionalnom putu Rudanka-Stanari, na prevoju LJeskove vode, zbog radova, saobraćaj se za putnička vozila odvija usporeno, dok se teretna vozila preusmjeravaju na alternativni pravac preko Jelaha.

Do povremene obustave saobraćaja, zbog izvođenja bušačko-minerskih radova, dolaziće na dionici magistralnog puta Trnovo-Miljevina u kanjonu rijeke Bistrice u vremenu između 7.00 i 16.00 časova.

Zbog radova i miniranja na kamenolomu "Grapska-Kostajnica" u Kostajnici kod Doboja dolazi do povremene obustave saobraćaja na dionici regionalnog puta Doboj-Modriča.

U FBiH počeli su radovi na raskrsnici na sjevernom ulazu u Mostar, zbog čega će se svakog radnog dana od 8.00 do 16.00 časova saobraćati usporeno, jednom trakom.

U toku su radovi na ulazu u Neum na putnom pravcu Stolac-Neum zbog čega je saobraćaj obustavljen i preusmjeren na obilaznicu Dubrovačkom ulicom. Takođe, sanacioni radovi izvode se i na magistralnim putevima Čevljanovići-Nišići i Grude-Vitina.

Na dionici Ključ-Sanski Most zbog radova na mostu na ulazu u Sanski Most, kod Vodenog parka, saobraćaj je obustavljen i preusmjeren na obilaznicu.

Na graničnim prelazima jutros nema zadržavanja.