Sunčano i toplo, na putevima oprez zbog odrona

U BiH će danas biti sunčano i toplo uz umjerenu oblačnost.

Poslije podne se očekuje postepeno naoblačenje sa zapada, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Vjetar će biti slab do umjeren, promenljivog smjera.

Najviša temperatura vazduha biće od 13 do 19 stepeni Celzijusovih, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Temperatura vazduha izmjerena u 7.00 časova: Bjelašnica minus tri, Drvar minus jedan, Gacko, Livno nula, Han Pijesak jedan, Sokolac, Čemerno, Sanski Most dva, Kalinovik, Novi Grad, Prijedor, Ivan Sedlo, Bugojno, Bihać tri, Mrkonjić Grad, Široki Brijeg četiri, Višegrad, Foča, Srebrenica, Sarajevo, Tuzla pet, Banjaluka, Trebinje, Zenica šest, Doboj, Mostar sedam, Bijeljina, Mrakovica osam, Gradačac devet, Neum 10 stepeni Celzijusovih.

Stanje na putevima

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH kolovozi su pretežno suvi, a na dionicama u usjecima povećana je opasnost od odrona, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.

Zbog minerskih radova, biće privremeno obustavljen saobraćaj na dionici magistralnog puta Podromanija - Mokro - Sumbulovac - Rogoušići - Donja LJubogošta, na lokalitetu kamenoloma "Rogoušići" u istoimenom mjestu u periodu od 12.00 do 16.00 časova, u trajanju od dva puta po pet do sedam minuta.

U toku su radovi na rušenju tunelske cijevi na dionici magistralnog puta Dobro Polje - Miljevina, zbog čega je saobraćaj na ovoj dionici obustavljen. Predviđeno je da radovi traju do kraja marta, a za to vrijeme putnička i teretna vozila do 20 tona koriste alternativni pravac Trnovo-Grebak-Ustikolina-Foča.

Putnička vozila, kao i teretna vozila do 12 tona, mogu koristiti i pravac Sarajevo-Rogatica-Ustiprača-Goražde-Foča.

Zbog oštećenja mosta, na magistralnom putu Sastavci-Ustiprača saobraćaj se odvija jednom saobraćanom trakom, saobraćaj reguliše privremeno postavljena saobraćajna signalizacija.

Na mostu se zabranjuje saobraćaj za vozila čija dozvoljena masa prelazi 12 tona.

Na magistralnom putu Gradiška-Kozarska Dubica, na ulazu u Orahovu, zbog aktiviranog klizišta, saobraćaj se odvija usporeno.

Zbog izvođenja radova na magistralnom putu Rača-Bijeljina u rejonu Balatuna, saobraća se usporeno, jednom trakom. Na istom putnom pravcu, zbog oštećenja kolovoza i povećane frekvencije teretnih vozila, neophodna je oprezna vožnja.

Saobraćaj se privremeno obustavlja na magistralnom putu Sarajevo-Foča, dionica Trnovo-Miljevina u kanjonu rijeke Bistrice u periodu od 7.00 i 16.00 časova u trajanju od dva puta po pet do sedam minuta.

Na dionici magistralnog puta Brod na Drini - granica BiH/Crna Gora /Šćepan Polje/, zabranjen je saobraćaj za sva vozila čija ukupna masa prelazi 16 tona.

Danas počinju radovi na dionici magistralnog puta Jablanica-Potoci, zbog čega će vozila saobraćati naizmjenično, jednom trakom.

U toku su radovi na ulazu u Neum /Stolac-Neum/ zbog čega je saobraćaj obustavljen i preusmjeren na obilaznicu /Dubrovačka ulica/.

Sanacioni radovi izvode se i na magistralnim putevima: Žepče-Zenica, Čevljanovići-Nišići, Grude-Vitina a na mjestima izvođenja radova saobraća se usporeno, jednom trakom.

Na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja.

