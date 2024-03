Skoro 40 godina ništa nije uloženo! Bolnica "Dr Mladen Stojanović" u Prijedoru vapi za sanacijom (FOTO)

Svaka bolnica trebala bi da bude mjesto koje uliva povjerenje. Međutim, zdravstvena ustanova „Dr Mladen Stojanović“ u Prijedoru svojim izgledom i oronulim stanjem ulijeva samo strah.

Oronuli zidovi, uslovi nedostojni pacijenata, prljavi prozori, oskudna hrana i vlaga samo su mali dijelić problema sa kojima se susreće ova zdravstvena ustanova.

Obnova prijedorske bolnice pitanje je koje se aktuelizuje svake dvije godine pred izbore. Dok se u Doboju i Trebinju grade nove bolnice, a one u Banjaluci i Gradišci često renoviraju, prijedorska bolnica ostaje posljednja „rupa na svirali“ kako gradskih, tako i republičkih vlasti.

Iz Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite za MONDO su rekli da su svjesni potrebe za rekonstrukcijom bolnice „Dr Mladen Stojanović“ i da su "preduzeli korake za rješavanje problema".

"Podsjećamo da je 21.09.2022. godine Vlada Republike Srpske na 187. sjednici prihvatila Informaciju o inicijativi Bolnice „Dr Mladen Stojanović“ Prijedor za pokretanje aktivnosti za realizaciju projekta modernizacije: sanacije i rekonstrukcije postojećeg objekta C, objekta psihijatrije, izgradnje novog objekta za proširenje postojećih kapaciteta i nabavke nove medicinske i nemedicinske opreme".

Iz resornog ministarstva ističu da je prema navedenom Zaključku Vlade Republike Srpske, Bolnica zadužena da izradi Idejni projekat za modernizaciju u navedenom obimu.

Napominju da je Ministarstvo nedavno (08.02.2024. godine) organizovalo sastanak sa rukovodstvom Bolnice Prijedor sa ciljem da se dokument pod nazivom "Idejni projekat – Elaborat o opravdanosti potreba za adaptaciju i rekonstrukciju postojećeg objekta i dogradnju aneksa objekta" bolnice, koji su u međuvremenu dostavili, koriguje i upotpuni u skladu sa Pravilnikom o sadržaju i kontroli tehničke dokumentacije, sa detaljnim tehničkim opisima, specifikacijom radova i procjenom troškova.

"Nakon što rukovodstvo Bolnice u Prijedoru završi ovu fazu, slijedi upućivanje informacije o idejnom projektu na sjednicu Vlade Republike Srpske, a potom, kao i kod drugih kapitalnih projekata/investicija u zdravstvu, sve naredne aktivnosti predviđene zakonskim propisima u cilju realizacije ovog projekta", poručili su.

Teški uslovi za radnike i pacijente

Istovremeno, dok Ministarstvo i rukovodstvo rade na pripremi dokumentacije o sanaciji bolnice, zaposleni rade u teškim uslovima.

U poslednje vrijeme dešavalo se da uopšte ne radi CT aparat pa pacijente moramo slati u druge zdravstvene ustanove.

Doktorica Maja Dragojević Stojić koja je kardiolog u prijedorskoj bolnici kaže za MONDO da zaposleni već godinama unazad slušaju prazna obećanja, koja posebno postanu aktuelna pred izbore, te da bolnica nije renovirana od njenog otvaranja.

"Mi radimo u teškim, praktično nemogućim uslovima za rad jedne zdravstvene ustanove, bolnice regionalnog tipa. Od 1985. godine od kad je bolnica izgrađena ništa značajno nije rekonstruisano niti uloženo, krov prokišnjava, prozori su skoro nefunkcionalni, bolesničke sobe bez klime, bez zaštite od sunca, sa neadekvatnom zaštitom od vjetra i kiše".

Dr Dragojević Stojić, koja je i poslanik SDS-a u Narodnoj skupštini RS, istakla je neke od prioritetnih stvari u bolnici od onih koji su potrebni radnicima do sredstava za njegu pacijenata.

"Rekonstrukcija krova, prozora, sanitarnih čvorova, instalacija, nova kupatila, kreveti, posteljina, nabavka opreme - od osnovnih EKG aparata, aparata za mjerenje pritiska, defibrilatora, pa do ultrazvučnih, CT aparata, novog RTG aparata - sve je dotrajalo i sve manje funkcionalno. Čak se u poslednje vrijeme dešavalo da uopšte ne radi npr. CT aparat, pa pacijente moramo slati u druge zdravstvene ustanove, što predstavlja problem za adekvatno i pravovremeno liječenje takvih pacijenata. Da ne pričam o nedostatku osnovnih uslova za rad, od aparata, lijekova oskudne hrane za pacijente…"

Ručak u prijedorskoj bolnici

Doktorka je skeptična povodom najava da će za obnovu bolnice biti izdvojeno 146 miliona KM.

"To je veliki iznos novca, mnogo veći od onog koji je izdvojen za izgradnju bolnica u npr. Srbiji, pa se pitamo da li je to realno? Da li će novac zaista biti utrošen u rekonstrukciju naše bolnice i to u tom iznosu? Kad se planira početak radova, pod kojim rukovodstvom?

Iskreno se nadam da se ovo neće završiti kao još samo jedno predizborno obećanje, jer mi zaposleni u ovoj bolnici vise ne možemo raditi u postojećim uslovima na šta smo vise puta ukazivali i molili nadležne da nam izadju u susret", zaključila je dr Maja Dragojević Stojić.

