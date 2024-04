Iz ZIBL-a BANJALUČANIMA poslali OPOMENE PRED TUŽBU, Kresojević nudi pojašnjenje

Svi građani koji imaju nedoumice u vezi sa nedavno pristiglim računima za komunalnu naknadu, mogu da se direktno obrate gradskom menadžeru Bojanu Kresojeviću, objavila je Gradska uprava u Banjaluci.

Za termin razgovora sa gradskim menadžerom mogu pozvati broj telefona: 051/244-426, od sutra 10. aprila od 11.00 časova.

Kresojević je pojasanio da je Zavod za izgradnju Banjaluka (ZIBL) uz račun za komunalnu naknadu za 2024. godinu dostavio i informaciju o stanju obaveza pojedinačnih obveznika komunalne naknade sa 31. decembrom 2023. godine.

"Ono što je najvažnije reći jeste da nijedan građanin, fizičko lice, neće biti tuženo kada su u pitanju obaveze za komunalnu naknadu", rekao je gradski menadžer iako se na pristiglim računima navodi da se mogu smatrati opomenom pred tužbu ako ne budu izmireni.

Prema njegovim riječima, postoji potreba da se iščiste evidencije i da se na ovaj način obaveze koje su starije od tri godine – procedurom prigovora za zastaru isknjiže iz evidencija ZIBL-a odnosno evidencija obaveza komunalne naknade.

"To je jedini način na iščistimo te evidencije i da samo one obaveze koje zaista ostaju, koje nisu u roku zastare, da se one u budućnosti prate. Cilj je da na ovaj način dođemo do sređenog stanja koje će u budućnosti olakšati i poslovanje ZIBL-a s jedne strane i s druge strane praćenje svih plaćanja i svih obaveza po pitanju komunalne naknade", zaključio je gradski menadžer, te još jednom pozvao sugrađane da mu se slobodno obrate u vezi sa informacijama o ovoj tematici.

Brojni građani Banjaluke početkom nedjelje dobili su dopis Gradske uprave u kojem se navodi da imaju dug po osnovu neplaćanja komunalne naknade za stambeni prostor iako su obaveze uredno izmirili.

Javilo nam se nekoliko građana koji uredno plaćaju komunalnu naknadu i priložili su dokaze da je uplaćena, a stigao im je dopis da su dužni više desetina ili stotina KM.

