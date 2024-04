IDEJA JE DA NA ISTOČNOM TRANZITU NE BUDE SEMAFORA: Počela gradnja još jedne kružne raskrsnice u Banjaluci (FOTO)

U Banjaluci je danas počela gradnja kružne raskrsnice na ukrštanju Bulevara vojvode Petra Bojovića i Aleje Svetog Save, ukupne vrijednosti 2.300.000 KM i sa rokom za izvođenje radova od šest mjeseci

Izvor: Grad Banjaluka

Ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Nedeljko Čubrilović rekao je da će ovo doprinijeti osavremenjavanju saobraćaja u gradu.

Čubrilović ističe da je ovo plod saradnje Javnog preduzeća "Putevi Republike Srpske" i grada Banjaluka, koji će doprinijeti osavremenjavanju saobraćaja u Banjaluci, povećanju protoka vozila i smanjenju gužvi u jutarnjim i večernjim časovima, kada je na ovoj raskrsnici potpuno zagušenje.

"Nadam se da će po završetku ovog i budućih projekata takvi problemi biti u potpunosti riješeni. Dobra saradnja grada sa institucijama Vlade Srpske sigurno daje i dobre rezultate i nadam se da će građani Banjaluke biti zadovoljni", istakao je Čubrilović.

Vršilac dužnosti direktora "Puteva Republike Srpske" Milan Dakić rekao je da su danas počeli radovi na drugom u niza kružnih tokova.

"Javno preduzeće `Putevi Republike Srpske` zajedno sa gradom Banjaluka uz saglasnost Vlade Republike Srpske kreće u izgradnju novog kružnog toka koji je veoma potreban Banjaluci", naglasio je Dakić.

On je naveo da se nastavlja sve ono dogovoreno u proteklih pet do šest mjeseci, da se saobraćajnice grada Banjaluka rasterete koliko je to moguće.

Dakić je dodao da je planirano da ovaj projekat, kao i većina kružnih tokova, da se završi za šest mjeseci.

Gradonačelnik Draško Stanivuković rekao je da se grad zajedno sa Ministarstvom saobraćaja i veza i "Putevima Republike Srpske" drži parole da je uvijek važno da se ide prema naprijed i da se rješavaju problemi.

Stanivuković je naveo da su određene ključne raskrsnice koje treba posebno tretirati, dodavši da je ideja da na cijelom Istočnom tranzitu ne bude semafora, da nema zastoja i da se sve vrijeme saobraćaj odvija, što se može postići kružnim saobraćajem na velikim raskrsnicama.

"Danas počinjemo sa radovima na izgradnji prvog kružnog toka na istočnom tranzitu i drugim kružnim tokom od ukupno šest kružnih tokova koliko pravimo na istočnom i zapadnom tranzitu, cjelokupni investicioni ciklus je gotovo osam miliona KM", rekao je Stanivuković.

On je dodao da je izvođač radova preduzeće "MG Mind" iz Mrkonjić Grada.

Predsjednik Savjeta mjesne zajednice Borik dva Milena Karlaš rekla je da obećanja grada idu u realizaciju i da će izgradnja kružnih tokova rasteretiti saobraćaj ne samo u ovom naselju, već i u cijelom gradu.

