Danas toplo i sunčano vrijeme, temperatura do 34 stepena

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH danas će biti pretežno sunčano i toplo vrijeme sa temperaturom vazduha do 34 stepena Celzijusova.

Duvaće slab do umjeren vjetar sjevernih smjerova, u Hercegovini umjerena bura na udare pojačana, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, jutros preovladava sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost.

STANJE NA PUTEVIMA

Posebnih ograničenja jutros nema na većini puteva u Republici Srpskoj i Federaciji BiH /FBiH/, vozi se bez zastoja, a izmjene su samo na dionicama na kojima se izvode radovi, saopšteno je iz Auto-moto saveza Srpske.

Zbog manifestacije "Laktaško ljeto" danas će biti obustavljen saobraćaj na dijelu magistralnog puta Laktaši-Klašnice od 17.00 do ponoći.

Za vrijeme obustave vozila će biti preusmjeravana na alternativne putne pravce ulicama u gradu, a saobraćaj će regulisati policija.

U Banjaluci će zbog Banjalučke motorijade biti obustavljen saobraćaj od 17.00 časova danas do 9.00 časova 28. jula. Obustava će biti u Ulici Teodora Kolokotronisa, na dijelu od kružnog toka Ulice Patre do kružnog toka do Ulice Zdravka Čelara.

Defile učesnika gradskim ulicama planiran je sutra od 19.00 do 20.00 časova, pa iz AMS vozače upozoravaju da voze opreznije.

Izmjene u saobraćaju su na mjestima izvođenja radova. Na magistralnom putu Kotor Varoš-Teslić, u mjestu Rujevica, svakim radnim danom do 2. avgusta dolaziće do povremene obustave saobraćaja zbog deminerskih radova.

Radovi se izvode i na području Prijedora, Trebinja, na putu Gacko-Tjentište, u mjestu Sastavci, zbog čega se saobraćaj odvija usporeno.

Na magistralnom putu Prijedor-Kozarac zbog uključivanja i isključivanja mehanizacije angažovane na izgradnji auto-puta Banjaluka-Prijedor izmijenjen je režim saobraćaja.

Izmjena saobraćaja je i na dionici magistralnog puta Brodar-granica Srpske i Srbije u tunelu Trgovište.

Zbog postavljanja rasvjete u tunelu "Sijeračke stijene" izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja na dionici magistralnog puta Dobro Polje-Miljevina, kao i na auto-putu Gradiška-Banjaluka zbog radova na mostu "Bogdanovac".

Zbog radova na magistralnom putu Nova Topola-Klašnice izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja, a do povremenih obustava dolazi i na regionalnom putu Doboj-Modriča u Kostajnici zbog miniranja u kamenolomu "Grapska-Kostajnica".

Saobraćaj će povremeno biti obustavljan na dionici magistralnog puta LJubogošta-Sumbulovac-Podromanija, na lokalitetu kamenoloma "Rogoušići" zbog izvođenja radova. Obustave će biti petominutne i trajaće do 19. jula.

Na dionici magistralnog puta Dobro Polje-Miljevina saobraćaj se odvija usporeno, jednom saobraćajnom trakom, naizmjeničnim propuštanjem vozila, a izmjene su zbog radova i na dionici magistralnog puta Han Pijesak-Sokolac.

Zbog oštećenja mosta na magistralnom putu Sastavci-Ustiprača saobraćaj se odvija jednom saobraćanom trakom. Na mostu se zabranjuje saobraćaj za vozila čija dozvoljena masa prelazi 12 tona.

Zbog rekonstrukcije dionice magistralnog puta Brod na Drini /Foča/-Hum /Šćepan Polje/ izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja sve do kraja godine.

Režim saobraćaja izmijenjen je na magistralnom putu dionica Rudanka-Doboj zbog uključivanja i isključivanja mehanizacije angažovane na izgradnji auto-puta na koridoru "Pet ce" od mosta Rudanka do tunela Putnikovo brdo dva. Radovi su produženi do kraja godine.

Klizišta usporavaju saobraćaj na magistralnom putnom pravcu Gradiška-Kozarska Dubica, na ulazu u Orahovu i na regionalnom putu Ukrina-Gornja Vijaka.

Na regionalnom putu Stanari-Rudanka, na prevoju LJeskove vode, zbog radova, saobraćaj se za putnička vozila odvija usporeno, dok se teretna vozila preusmjeravaju na alternativni pravac preko Jelaha.

Do povremene obustave saobraćaja, zbog izvođenja minerskih radova, dolazi na dionici magistralnog puta Trnovo-Miljevina u kanjonu rijeke Bistrice.

U FBiH sanacioni radovi aktuelni su na magistralnim putevima Vitez-Travnik, Kladanj-Vlasenica, Prozor-Gornji Vakuf/Uskoplje i Čevljanovići-Nišići.

Na graničnim prelazima za sada nema dužih zadržavanja.

Do kraja avgusta, za međunarodni putnički saobraćaj otvoren je granični prelaz Krstac na putu Gacko-Nikšić.

Na graničnom prelazu Karakaj kod Zvornika zabranjen je saobraćaj za vozila iznad pet tona najveće dozvoljene mase, te se preusmjeravaju na novi most Bratoljub u Bratuncu i na granični prelaz Rača, dok autobusi mogu koristiti prelaz Šepak.