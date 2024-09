Vojna vozila dostavila glasački materijal u Banjaluku (FOTO)

Izborni materijal za lokalne izbore u BiH dostavljen je danas u Banjaluku vozilima Oružanih snaga BiH.

Centralna izborna komisija (CIK) saopštila je da je juče počeo petodnevni transport osjetljivog izbornog materijala (glasački listići) od skladišta Centralne izborne komisije BiH prema svim opštinskim/gradskim izbornim komisijama u BiH.

"Transport se obavlja uz policijsku pratnju i u pratnji službenika Centralne izborne komisije BiH. Distribucija osjetljivog izbornog materijala, odnosno glasačkih listića završiće u četvrtak", navodi se u saopštenju.

U CIK-u su ranije najavili da se zbog zbog situacije uzrokovane poništenjem odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke - transporta izbornog materijala - Centralna izborna komisija BiH 5. septembra za podršku obratila Ministarstvu odbrane Bosne i Hercegovine, koje je pristalo da transportuje izborni materijal.

CIK se pozvao na odredbe člana 1.11. Izbornog zakona BiH prema kojem su svi organi vlasti na svim nivoima i zvaničnici u Bosni i Hercegovini i diplomatsko konzularnim predstavništvima BiH obavezni pomagati organima nadležnim za sprovođenje izbora.

"Od Ministarstva odbrane BiH zatraženo je odobrenje upotrebe kamiona i kombi vozila Ministarstva odbrane BiH za transport izbornog materijala za Lokalne izbore 2024. godine od Skladišta Centralne izborne komisije BiH u Istočnom Sarajevu do gradova/opština u Bosni i Hercegovini, i povrat nazad do skladišta Centralne izborne komisije BiH. Napominjemo, da se navedeni transport odvija uz policijsku pratnju, uz prisustvo službenika Centralne izborne komisije BiH koji je zadužen za primopredaju materijala koji se transportuje, te da se transport odvija od skladišta Centralne izborne komisije BiH do sjedišta opštinskih/gradskih izbornih komisija koje su smještene u zgradama opština/gradova bez dolaska na biračka mjesta", sapošteno iz CIK-a BiH.

