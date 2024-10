Nove cijene nakon 12 godina: Poskupio parking u Prijedoru

Grad Prijedor donio je novi pravilnik o javnim parkiralištima kojim su izmijenjene cijene dijela usluga definisane prethodnim pravilnikom koji je važio od 2012. godine.

Izvor: alika/Shutterstock

Cijena parkinga u prvoj zoni povećna je s pola na jednu konvertibilnu marku za sat parkiranja i sa tri na pet KM za dnevnu parking kartu.

U drugoj i trećoj zoni sat parkiranja košta pola marke, koliko je do sada bila karta za dva sata, dok je dnevna poskupila s dvije na tri KM.

Cijene opšte pretplatne karte za sve zone su 40 KM mjesečno ili 400 KM godišnje, a ranije su vrijedile samo za prvu i drugu zonu, dok je cijena opšte pretplatne karte za drugu i treću zonu 20 KM mjesečno ili 200 KM godišnje, a ranije je vrijedila samo za drugu zonu.

Povlaštene karte za stanare u prvoj i drugoj zoni koštaju kao i dosad 20 KM odnosno 10 KM mjesečno ili 200 KM odnosno 100 KM godišnje, dok su za treću zonu poskupjele sa 20 KM na 50 KM godišnje.

Premještanje vozila na deponiju i ležarina do 24 časa koštaju 40 KM, bez obzira na kilometražu do deponije, a do sada su, u zavisnosti od udaljenosti deponije, koštale 40 KM, 60 KM i 90 KM.

Započeto premještanje poskupjelo je s 20 KM na 30 KM, a cijena čuvanja vozila na deponiji po danu je ostala ista – 10 KM.

Blokiranje i deblokiranje vozila, osim putničkih, poskupjelo je s 60 KM na 80 KM, blokiranje i deblokiranje putničkih vozila, osim na parkiralištima, sa 40 KM na 50 KM, a blokiranje i deblokiranje vozila na parkiralištima sa 30 KM na 40 KM.

Naknade za rezervisanje su sa pet KM, 50 KM i 500 KM povećane na šest KM dnevno, 60 KM mjesečno i 600 KM u prvoj zoni, a sa tri KM, 30 KM i 300 KM na četiri KM dnevno, 40 KM mjesečno i 400 KM godišnje u drugoj zoni. Pretplatne karte ne garantuju mjesto za parkiranje.

Ova naknada je 200 KM po parking mjestu godišnje na ostalim parkiralištima samo za članove zajednice etažnih vlasnika, kao što je i bila od 2021. godine kada je izmjenama pravilnika uvećana sa dotadašnjih 100 KM, dok je procenat broja mjesta koja se mogu rezervisati na jednom parkiralištu uvećan sa 20 na 30 odsto.

Novine u pravilniku su i da se na zahtjev Organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila može odobriti izdavanje do deset besplatnih parking karata za vozila članova ove organizacije, kao i da pravo na besplatnu parking kartu imaju dobrovoljni davaoci krvi – muškarci sa više od 99 i žene sa više od 69 davanja krvi.

(Srna/MONDO)