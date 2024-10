Svjedočenja volontera iz Donje Jablanice: Blatnjavi tragovi dlanova na plafonu i albumi fotografija

Prošle su tri sedmice od katastrofalnih poplava i odrona u Donjoj Jablanici, a sanaciji ovog područja se ne nazire kraj. Naprotiv. U sanaciji volonterski pomažu građani iz različitih dijelova zemlje i inostranstva.

Izvor: SRNA/Sanja Bjelica

Među tim volonterima su čak i ratni vojni invalidi s visokim stepenom invaliditeta. Nije izostala pomoć ni iz, primjera radi, Njemačke. Neki od njih su danima u Jablanici, boreći se s kamenjem teškim stotinama kilograma te ogromnim količinama mulja, vode i otpada.

Katastrofa, koja je pogodila hercegovački gradić, ugasivši živote 19 ljudi, sama po sebi je pokazatelj kako priroda odgovori kada se čovjek prema njoj neadekvatno odnosi, piše Klix.ba.

I svjedočenja onih koji volonterski pomažu su također pokazatelj kolike su razmjere ove tragedije.

Brojni volonteri čiste unutrašnjost kuća, i to uglavnom lopatama i doslovno golim rukama. Na to su primorani jer mehanizacija ne može pristupiti unutrašnjosti kuća. I kada može, onda može do vrata ili prozora, tek toliko da zahvati onoliko koliko je moguće, a to je uglavnom malo. Sve ostalo je na ljudskoj snazi.

Oni koji čiste unutrašnjost kuća zatiču uznemirujuće prizore. Zatiču mulj i šta sve ne u razini skoro do plafona. Na plafonima pojedinih prostorija su i dalje blatnjavi tragovi dlanova. Pronalaze se i mnoge stvari, među kojima su one od izrazitog sentimentalnog značaja, poput albuma fotografija.

Volonteri su u jednoj od kuća pronašli i veću svotu novca koju su vratili njenom vlasniku.

Svaka kuća je obilježena. Naime, kuća u kojoj nije bilo žrtava je označena s "X", kuća u kojoj je bilo žrtava je označena s vertikalnom linijom, a broj tih linija zavisi od broja žrtava, te su krugom unutar kojeg je "X" označene kuće za koje je upitno da li su i dalje upotrebljive.

Mnogi vlasnici kuća ne bi ništa mogli bez volonterske pomoći. Toga su svjesni svi Jablaničani koji su volonterima omogućili hranu, vodu, prenoćište i sve ostalo što im treba. Međutim, nije mali broj onih mještana koji već razmišljaju da trajno napuste Donju Jablanicu.

Civilna zaštita i ostale službe su i dalje na terenu, radeći na sanaciji.

(Mondo)