Snijeg na Poniru u Banjaluci skoro dva metra, spasioci se probili do dva domaćinstva

U banjalučkom naselju Ponir u toku je čišćenje snijega radi uspostavljanja prohodnosti puta do pet mještana čiji su domovi okovani snijegom visine i do dva metra, a ekipe su već stigle do dvije osobe, izjavila je Srni Radmila Baralić iz Gradske uprave Banjaluka.

Izvor: Wikiloc

Baralićeva je navela da su stigli do mještanina Slobodana Višekrune, koji je živ i zdrav, te potom i do Grozde Čolić.

"Riječ je o penzionerki, koja živi ovdje i ima stoku. Popisali smo šta joj je potrebno od hrane i lijekova", rekla je Baralićeva.

Ona je dodala da ekipe nastavljaju probijanje ka domaćinstvu još jedne žene, kao i prema domaćinstvima Nikole Čurlića i Proke Kučuka.

"Današnja misija biće završena kada dođemo do posljednjeg domaćinstva", naglasila je Baralićeva.

(MONDO)