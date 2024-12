Vazduh nezdrav u više gradova, najviši indeks u Bihaću

Kvalitet vazduha jutros je nezdrav u Zenici, Tešnju, Bihaću, Maglaju i Banjaluci, dok je u Sarajevu, Jajcu, Visokom i Kaknju nezdrav za osjetljive grupe, objavljeno je jutros na stranici "Zrak.ekoakcija".

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Indeks kvaliteta vazduha u Bihaću je 197, u Banjaluci 170, u Tešnju 169, u Maglaju 154, a u Zenici 151.

Zbog nezdravog vazduha moguća je pojava pojačanih simptoma i intenziteta bolesti kod osoba sa bolestima srca i disajnih organa, poput astme, dok ostali mogu početi da osjećaju negativan uticaj zagađenja na zdravlje.

Plućni i srčani bolesnici, trudnice, djeca i starije osobe trebali bi da smanje fizičke aktivnosti na otvorenom, a veća naprezanja trebalo bi da izbjegavaju i svi ostali.

Vrijednost indeksa kvaliteta vazduha od nula do 50 je dobar, od 51 do 100 umjereno zagađen, od 101 do 150 nezdrav za osjetljive grupe stanovništva, od 151 do 200 nezdrav, od 201 do 300 vrlo nezdrav i više od 300 je opasan po zdravlje.