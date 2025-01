Visok nivo zagađenja: Nezdrav vazduh u Sarajevu, Tuzli i Ilijašu, Banjaluka nezdrava za osjetljive grupe

Nezdrav vazduh jutros je u Sarajevu, Tuzli i Ilijašu, a u Banjaluci je nezdrav za osjetljive grupe, objavljeno je na internet stranici "Zrak.ekoakcija".

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Mjerenje u 7.00 časova pokazalo je da je vazduh u Sarajevu imao indeks kvaliteta 161, Ilijašu 170, Tuzli 153, a 109 u Banjaluci.

Moguća je pojava pojačanih simptoma i intenziteta bolesti kod osoba s oboljenjima srca i disajnih organa, poput astme. Svi ostali mogli bi početi osjećati negativan uticaj zagađenja na zdravlje.

Oboljeli od plućnih bolesti i bolesti srca, trudnice, djeca i stariji, moraju smanjiti bilo kakve aktivnosti tokom boravka napolju.

Vazduh je nezdrav za osjetljive grupe i u Zenici, dok je u Vogošći umjereno zagađen, a u Mostaru dobar.

Vrijednost indeksa kvaliteta vazduha od nula do 50 je dobar, od 51 do 100 umjereno zagađen, od 101 do 150 nezdrav za osjetljive grupe stanovništva, od 151 do 200 nezdrav, od 201 do 300 vrlo nezdrav i više od 300 opasan po zdravlje.