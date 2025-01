FZO RS podsjeća: Elektronske zdravstvene kartice nemaju rok važenja

Fond zdravstvenog osiguranja RS (FZO RS) zbog čestih upita građana podsjeća da elektronske zdravstvene nemaju rok trajanja.

Izvor: MONDO

Kako je saopšteno iz FZO RS, rok važenja elektronskih zdravstvenih kartica je ukinut još prije dvije godine, te podsjećaju osigurana lica koja imaju kartice koje su izrađene ranijih godina i na kojima je naznačen rok važenja, da mogu i dalje da ih koriste i nije potrebno da ih mijenjaju.

"Prvobitno su kartice imale rok važenja od pet godina, koji je kasnije produžen na 10 godina, a kada su se za to stekli uslovi rok važenja kartica je 2023. godine ukinut, o čemu smo tada informisali javnost. Prema tome, iako na karticama koje su izrađivane u prvim serijama 2020. godine stoji rok važenja 2025. godina, one mogu da se koriste i dalje sve dok se ne oštete, izgube, dok ne dođe do promjene ličnih podataka osiguranika i slično", kažu u FZO RS.

Podsjećaju i da se zdravstvenom karticom dokazuje svojstvo osiguranog lica i na osnovu nje se ostvaruje zdravstvena zaštita.

"Ujedno, zdravstvena kartica je i najbolja zaštita ličnih podataka jer se samo pomoću nje pristupa elektronskom zdravstvenom kartonu pacijenta. U slučaju da dođe do promjena ličnih podataka, osigurano lice je dužno da u roku od 15 dana promjenu prijavi nadležnoj poslovnici Fonda zdravstvenog osiguranja i da podnese zahtjev za izdavanje nove kartice. Dok ne bude izrađena kartica, osiguranom licu se izdaje potvrda o zdravstvenom osiguranju koju koristi dok ne dobije karticu. Takođe, ukoliko se kartica izgubi, ukrade ili ošteti, osigurano lice to treba da prijavi nadležnoj poslovnici Fonda, kako bi se kartica poništila da bi se izbjegle eventualne zloupotrebe. U situacijama kada osigurano lice FZO RS ostvari pravo na zdravstveno osiguranje u drugoj zemlji, odnosno kod drugog nosioca osiguranja, zdravstvenu karticu treba da vrati Fondu", stoji u saopštenju.

Navode i da troškove izdavanja zdravstvene kartice za sva osigurana lica snosi Fond i to za sada ne samo prve, već i svake naredne kartice. Međutim, planirano je da se u narednom periodu uvede naplaćivanje izrade druge i svake naredne kartice, nakon poništavanja oštećene, ukradene ili izgubljene kartice ili u slučaju promjene ličnih podataka, što je predviđeno i Zakonom o obaveznom zdravstvenom osiguranju i Pravilnikom o utvrđivanju svojstva osiguranog lica i elektronskoj zdravstvenoj kartici.

"Troškovi izdavanja druge i svake naredne kartice biće u visini stvarnih troškova izrade zdravstvene kartice, a o svim detaljima osiguranike ćemo pravovremeno informisati kada se utvrdi cijena i ostali detalji, odnosno kada počne naplaćivanje izrade novih kartica. Dakle, prve kartice se i dalje neće naplaćivati. Primjera radi, pojedini osiguranici su u proteklom periodu već po četiri – pet, pa čak i više puta podnosili zahtjev za izradu nove kartice, jer su prethodne gubili, i te troškove je snosio Fond. To je jedan od razloga zbog čega se planira uvođenje naplaćivanja izrade druge i svake naredne kartice, a što je praksa i sa drugim ličnim dokumentima", rekli su u Fondu.

Takođe, apeluju na osigurnaike da vode računa o svojim karticama i da ih čuvaju kao i druge lične dokumente.

(Mondo)