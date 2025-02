Prognoza: Smjena sunca i oblaka, na jugu kiša

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH danas će biti promjenljivo oblačno i sunčano sa temperaturom vazduha do 15 stepeni Celzijusovih.

Izvor: Shutterstock

Na jugu se očekuje više oblačnosti i kiša, a na jugoistoku, u višim predjelima slab snijeg, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Vjetar će biti slab, promjenljivog smjera, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Jutros je u Republici Srpskoj i FBiH umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a po kotlinama i uz riječne tokove ima magle.

STANJE NA PUTEVIMA

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH kolovozi su jutros mjestimično vlažni, magla smanjuje vidljivost u kotlinama i ponegdje u višim predjelima, a na brojnim dionicama učestali su odroni, saopšteno je iz Auto-moto saveza Srpske.

Magle ima na dionicama Sanski Most-Vrhpolje, Zenica-Kakanj-Visoko-Sarajevo, Bugojno-Kupres, Kupres-Šuica, Jajce-Donji Vakuf, Kaonik-Kiseljak, Glamoč- Mliništa, Bosansko Grahovo-Resanovci, Odžak-Svilaj, Konjic-Jablanica, Foča-Ustikolina-Goražde ali i u kotlinama i uz riječne tokove.

Zbog aktivnog klizišta, u prekidu je saobraćaj na regionalnom putu Ugljevik-Glavičice, u mjestu Ugljevik Selo, a na putu Ukrina-Gornja Vijaka saobraća se jednom trakom, naizmjeničnim propuštanjem vozila.

Zbog izvođenja minerskih radova, na magistralnom putu Sarajevo-Foča, dionica Trnovo-Miljevina, u kanjonu rijeke Bistrice, dolaziće do povremene obustave saobraćaja od 7.00 do 16.00 časova, u trajanju od dva puta po pet do sedam minuta.

Na dionici magistralnog puta Dobro Polje-Miljevina, saobraćaj se odvija usporeno, jednom saobraćajnom trakom, naizmjeničnim propuštanjem vozila.

Zbog oštećenja mosta na magistralnom putu MI-114 Sastavci-Ustiprača saobraćaj se odvija jednom saobraćajnom trakom. Saobraćaj reguliše privremeno postavljena saobraćajna signalizacija, a brzina kretanja vozila ograničena je na 30 kilometara na čas. Na mostu se zabranjuje saobraćaj za vozila čija dozvoljena masa prelazi 30 tona.

Na dionici auto-puta Podlugovi-Visoko zbog postavljanja bukobrana na mjestu izvođenja radova u funkciji je preticajna traka. Od 8.00 do 15.00 časova zatvara se isključni krak za Visoko, smjer Sarajevo-Visoko. Vozači mogu koristiti isključenja Podlugovi i Kakanj.

Na magistralnom putu Jablanica-Blidinje zbog oštećenja kolovoza još uvijek je obustavljen saobraćaj.

Na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja.

Na graničnom prelazu Karakaj kod Zvornika zabranjen je saobraćaj za vozila preko pet tona najveće dozvoljene mase. Teretna vozila preko pet tona preusmjeravaju se na novi most Bratoljub u Bratuncu i na prelaz Rača.

Šleperi i teretna motorna vozila mogu saobraćati na graničnom prelazu Šepak od 9.00 do 13.00 i od 22.00 do 6.00 časova, a vikendom mogu prelaziti samo u noćnom terminu.