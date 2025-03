Njemačka na korak od nezamislivog, narod uznemiren: "Prijetnje Rusije moramo ozbiljno da shvatimo"

Njemačka razmatra mogućnost nuklearnog naoružanja.

Izvor: Axel Heimken / AFP / Profimedia

Zbog velikih geopolitičkih promjena od povratka Donalda Trampa na vlast u Bijelu kuću u Vašingtonu nakon pauze od četiri godine, Njemačka razmatra mogućnost nuklearnog naoružanja, piše "Wall Street Journal". Ovu ideju je, prema saznanjima "WSJ-a", plasirao budući kancelar Njemačke Fridrih Merc, izazvala je različite i burne reakcije u njemačkoj javnosti.

Prije nekoliko dana je predsjednik Francuske Emanuel Makron rekao da je Rusija prijetnja Evropi i ponudio je francusko nuklearno naoružanje za jačanje zaštite cijele Evrope. Merc ima ideju da se proširi francuski i britanski nuklearni arsenal i da mu se eventualno pridruži Njemačka.

"Mi Evropljani ovu nuklearnu prijetnju moramo shvatiti ozbiljno i suočiti se s njom nuklearnim odvraćanjem. Do sada je to osiguravao SAD, a sada razgovaramo možemo li to organizirati na evropskom nivou, s Francuskom i Velikom Britanijom", objasnio je njemački poslanik i stručnjak za spoljnu politiku Tomas Silberhorn.

No, u Njemačkoj se dobar dio javnosti protivi ovoj ideji. I zbog istorije i zbog Sporazuma o neširenju nuklearnog oružja i Ugovora o ujedinjenju Njemačke.

Međutim, Njemačka nije jedina evropska država koja razmatra mogućnost nuklearnog naoružanja. Poljski premijer Donald Tusk želi da njegova država bude dio "francuskog nuklearnog kišobrana".