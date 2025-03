Poznata njemačka kompanija otpušta hiljade radnika: Kriza se nastavlja, direktor objasnio razloge najtežih mjera

Njemački gigant "Boš" planira da ukine više od 12.000 radnih mjesta do kraja 2032. godine.

Izvor: ROBERT MICHAEL / AFP / Profimedia

Njemačka kompanija "Boš" sa sjedištem u Gerlingenu kod Štutgarta u Njemačkoj planira da otpusti 12.000 radnih mjesta do kraja 2032. godine. Ovu informaciju je potvrdio Stefan Hartung, izvršni direktor "Boša" za "Stuttgarter Nachrichten", a prenosi "Bild".

"Nećemo moći da izbjegnemo dalja otpuštanja", rekao je Hartung.

Objasnio je i razloge ovakve odluke vrha rukovodstva. Razlozi su slaba globalna ekonomija u automobilskoj industriji, nesigurnost potrošača i jaka konkurencija iz Narodne Republike Kine.

Zašto "Boš" otpušta toliko radnika?

Takođe, jedan od problema jeste prelazak sa motora sa unutrašnjim sagorijevanjem na one sa električnim pogonom. To će dovesti do velikog broja gubitka radnih mjesta.

"Pozitivna strana jeste da e-mobilnost dolazi sporije od očekivanog. To znači da se postojeća proizvodnja motora sa unutrašnjim sagorijevanjem može koristiti punim kapacitetom duže vrijeme.

Osim toga, mnogi radnici će otići u penziju prije nego što njihova radna mjesta budu ukinuta. No, to samo po sebi neće riješiti problem", dodao je Hartung.

Na kraju 2024. godine, kompanija "Boš" imala je 417.900 zaposlenih širom svijeta. Godinu dana ranije, imala je 11.500 više zaposlenih.