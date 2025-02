Radnici Depot-a pred Gradskom upravom u Banjaluci: "Hoćemo djela" (FOTO/VIDEO)

Radnici preduzeća Depot okupili su se danas sa transparentima ispred Gradske uprave u Banjaluci zahtijevajući da se riješi problem zemljišta u Ramićima.

Radnici su pozivali gradonačelnika Draška Stanivukovića da izađe i obavi razgovor sa njima. Okupljeni su nosili transparente sa natpisima "Nova lokacija, obećanje, ludom radovanje", "Zašto ćutite", "Vrijeme je za djela, gradonačelniče".

Podsjećamo, Depot mora da napusti deponiju u Ramićima do 23. februara. Tvrde da je Okružni sud u Banjaluci 2020. godine donio odluku kojom se zemljište u Ramićima dodjeljuje "Čistoći". Nakon što Grad Banjaluka nije podnio žalbu, ona je 2022. godine postala pravosnažna.

Predsjednik Sindikalne organizacije Depot-a Darko Knežević obratio se u ime radnika i naveo da je preduzeće dovedeno pred svršen čin i da se gradonačelnik ne odaziva njihovim zahtjevima za sastanak.

"Zemlja na kojoj radimo je predata u ruke preduzeća Čistoća presudama koje su za nas sporne od samog početka. Četiri godine pokušavamo da stupimo u kontakt sa gradonačelnikom da sjednemo za sto sa vlasnikom Čistoće i pokušamo dogovoriti da li da isplatimo tu zemlju ili da damo nešto u zamjenu za tu zemlju ili da tražimo novu lokaciju gdje ćemo nastaviti raditi", rekao je on.

Napominje da pored iseljavanja sa zemljišta, Depot mora da Čistoći uplati oko milion i po maraka odštete za prošlu godinu, kao i 500.000 KM zateznih kamata, što znači, tvrdi, paralizovanje preduzeća.

Naveo je da imaju dva zahtjeva a to su razgovor između administracije Gradske urave, vlasnika Čistoiće i rukovodstva Depot-a, kao i zakazivanje vanredne sjednice sa tačkom koja se tiče rješavanja situacije u preduzeću

Ratko Jokić, v.d. direktora Depot-a kaže da rukovodstvo preduzeća podržava sindikat u njihpvim zahtjevima, i napomenuo da je hitno potreban razgovor.

"Osam mjeseci šaljemo dopise i molbe upravi i gradonačelniku ali sa druge strane nema odgovora. Rješenje se mora naći, ali pasivnost i šutnja to nisu", rekao je on.

Jokić upozorava da bi u Banjaluci i okolnim gradovima i opštinama koje odlažu otpad na ovoj lokaciji, moglo doći do ekološke katastrofe.

"Ako prestanemo da primamo otpad gore će nastati požar koji se neće moži ugasiti. Gore su podzemni požari na dubini preko 15 metara i to se ne može ugasiti. Svjedoci smo šta se desilo u Kotor Varošu i da se taj požar gasio preko mjesec dana. To su ogromni plinovi i teško je kontrolisati ako dođe do zapaljenja.Cijela banjalučka regija je u opasnosti ako izađemo iz posjeda", poručio je Jokić.

Gradski menadžer, Mirna Savić Banjac obratila se u ime Gradske uprave i navela da su spremni za razgovor i pronalaženje rješenja, ali da problemi nisu nastali za vrijeme mandata aktuelnog gradonačelnika.

"Moram da napomenem da problem datira iz 2002, godine kada su nastale sporne stari sa Depotom i Čistoćom. Ovo je samo jedan u nizu problema koje Banjaluka mora da rješava što dokazuje kako se poslovalo Banjalukom prethodnih 20 godina. Sve dolazi na naplatu.Ovo dolazi na naplatu svim građanima Banjaluke, ali i Republike Srspke. Na Depot odlažu otpad još tri grada i četiri opštine. Mi smo tu za građane i radnike i mislim da smo na istoj strani", poručila je ona.

Savić Banjac kaže da je Grad Banjaluka poduzeo pravne poteze koji su u niihovoj nadležnosti, uključujući i reviziju.

Predsjednik Skupštine grada Banjaluka, Ljubo Ninković kaže da je skupštinska većina saglasna u pronalaženju rješenja za problem u preduzeću depot.

"Dobio sam zahtjev radnika i rukovodstva koji se tiču zakazivanja sjednice sa tačkom dnevnog reda koja se tiče preduzeća Depot. Ranije sam održao sastanak sa rukovodstvom, jer ovo može biti problem sa građane Banjaluke i sve okolne zajendice koje su u vlasništvu regionalne deponije.Ukoliko dođe do iseljavanjea deponije sa ove loacije ono može da traje i šest mjeseci i više, u smislu preseljavanja infrastrukture. To sve može da predstavlja problem. Niko ne nudi drugo rješenje. Mi iz skupštinske većine smo saglasnio da se ovaj problem mora riješiti", rekao je Ninković.

Napomenuo je da će na današnjem Kolegiojumu za zakazivanje sjednice predložiti da se na dnevni red uvrsti i tačka koja se tiče problema u preduzeću Depot.

