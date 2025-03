Nakon jutarnjeg mraza, sunčano vrijeme - Temperatura do 14 stepeni

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH danas se nakon jakog mraza očekuje sunčano vrijeme uz postepeni rast temperature vazduha.

Izvor: Shutterstock

Vjetar će biti slab do umjeren, promjenljivih smjerova, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Najviša temperatura vazduha biće od četiri do 10, na jugu do 14 stepeni Celzijusovih, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Temperatura vazduha izmjerena u 7.00 časova: Bjelašnica minus 13, Sokolac minus 12, Han Pijesak minus 11, Čemerno minus 10, Drinić, Livno minus osam, Gacko, Kalinovik, Mrkonjić Grad, Šipovo, Srebrenica, Drvar minus sedam, Rudo, Novi Grad, Ribnik, Bugojno, Tuzla, Zenica, Sanski Most minus šest, Banjaluka, Višegrad, Jajce, Široki Brijeg minus pet, Srbac, Sarajevo minus četiri, Bijeljina, Mrakovica, Doboj minus tri, Gradačac nula, Trebinje jedan, Mostar dva stepena Celzijusova.

Na Han Pijesku jutros je izmjereno šest centimetara snijega.

Stanje na putevima

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH kolovozi su jutros mjestimično vlažni, poledica je moguća u višim predjelima i preko prevoja, a kroz usjeke i pored kamenih kosina povećana je opasnost od odrona.

Zbog aktiviranog klizišta, i dalje je u prekidu saobraćaj na regionalnom putu Stari Ugljevik-Glavičice, u mjestu Ugljevik Sela. U funkciji su alternativni putni pravci, saopšteno je iz Auto-moto saveza Srpske.

Na magistralnom putu LJubogošta-Sumbulovac-Podromanija, zbog izvođenja minersko-bušačkih radova na kamenolomu "Rogoušić" u opštini Pale, doći će do povremene obustave saobraćaja od 12.00 do 16.00 časova, radnim danima i subotom, po potrebi od jednom do dva puta po pet do sedam minuta.

Zbog izvođenja deminerskih radova na regionalnom putu Doboj-Maglaj u mjestu Trbuk, privremeno će dolaziti do obustave saobraćaja od 11.00 do 16.00 časova, maksimalno 15 minuta u toku jednog dana.

Na magistralnom putu Trnovo-Miljevina, u kanjonu rijeke Bistrice, zbog izvođenja minerskih radova saobraćaj će biti privremeno obustavljan radnim danom od 7.00 do 16.00 časova, po potrebi u trajanju od dva puta po pet do sedam minuta.

Zbog aktiviranih klizišta, jednom saobraćajnom trakom, naizmjeničnim propuštanjem vozila, saobraćaj se odvija na regionalnom putu Ukrina-Gornja Vijaka.

Radovi su aktuelni na auto-putu A-1 Podlugovi-Visoko, kao i na magistralnim putevima: Hadžići-Sarajevo, pružni prelaz u Blažuju, Potoci-Mostar, obilaznica kroz Mostar, Ćehaje-Srebrenik i Konjic-Jablanica, kod tunela Crnaja, a na mjestima izvođenja radova saobraća se jednom trakom.

Na magistralnom putu Jablanica-Blidinje zbog oštećenja kolovoza još uvijek je obustavljen saobraćaj.

Na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja.

Zbog oštećenja mosta obustavljen je saobraćaj na graničnom prelazu BiH sa Hrvatskom - Brčko-Gunja. Granični prelaz mogu koristiti samo pješaci, biciklisti i motociklisti.

Na graničnom prelazu Karakaj kod Zvornika zabranjen je saobraćaj za vozila preko pet tona najveće dozvoljene mase, koja se preusmjeravaju na novi most Bratoljub u Bratuncu i na granični prelaz Rača.

Šleperi i teretna motorna vozila mogu saobraćati na graničnom prelazu Šepak od 9.00 do 13.00 i od 22.00 do 6.00 časova.

(Srna/MONDO)