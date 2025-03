Za prekršaje duplo veće kazne: Evo šta donosi izmjena Zakona o komunalnoj policiji

Prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnoj policiji povećane su novčane kazne za prekršaje

Izvor: Aleksandar Čavić, Grad Banjaluka

Kako je obrazloženo, izmjene i dopune postojećeg Zakona neophodne su jer je utvrđeno da komunalna policija postojećim načinom organizacije i funkcionisanja u pojedinim oblastima ne obezbjeđuje u potpunosti propisani nivo komunalnog reda, a primjena Zakona u dijelu koji se odnosi na kaznenu politiku pokazala da su postojeće novčane kazne destimulativne i ne djeluju efikasno na počinioce prekršaja.

Prema ovom prijedlogu, u slučaju da se ne postupi po obavezi izrečenoj u rješenju komunalnog policajca, odgovornom licu u pravnom licu, državnom, odnosno republičkom organu, organu jedinice lokalne samouprave izriče se, umjesto 500 KM kazna u iznosu od 1.000 KM, odnosno preduzetniku 500 KM umjesto dosadašnjih 250, a fizičkom licu, umjesto 100 KM, kazna od 200 KM.

Prema predloženim izmjenama, broj komunalnih policajaca lokalne samouprave utvrđivaće se prema rezultatima posljednjeg popisa stanovništva, tako da opštine koje imaju do 1.000 stanovnika mogu da imaju jednog komunalnog policajca.

Prema važećem zakonskom rješenju, jedinice lokalne samouprave koje imaju 10.001 ili 50.000 stanovnika mogu da imaju isti broj komunalnih policajaca /najviše pet/, a one koje imaju 100.001 ili 200.000 stanovnika, isto tako, mogu da imaju isti broj komunalnih policajaca /najviše 15/.

"Jedinice lokalne samouprave koje imaju od 30.001 do 50.000 stanovnika mogu da imaju najviše osam komunalnih policajaca, od 50.001 do 70.000 stanovnika najviše deset komunalnih policajaca, od 70.001 do 90.000 stanovnika mogu da imaju do 12, od 90.001 do 150.000 stanovnika mogu da imaju najviše 16, a za gradove od 150.001 do 200.000 stanovnika predviđeno je najviše 26 komunalnih policajaca", navodi se, između ostalog, u Prijedlogu zakona.

Jedan od većih problema kod primjene Zakona o komunalnoj policiji jeste u vezi sa članom koji reguliše nadležnosti, jer je praksa pokazala da je dolazilo do sukoba nadležnosti između komunalne policije i inspekcija i na republičkom i na lokalnom nivou, te je preciziran komunalno-inspekcijski nadzor Policije.

"Tako Prijedlog zakona ne sadrži određene oblasti nadzora za koje je utvrđeno da nisu u nadležnosti komunalne policije, ali su dodane nove, koje su joj u prethodnom periodu posebnim propisima date", navodi se obrazloženju.

Prijedlog zakona, u odnosu na važeći Zakon, uvodi više novih rješenja koja se odnose na: organizovanje komunalne policije, nadležnost policije, uvođenje instituta upozorenja kao preventivne aktivnosti koja treba da utiče na sprečavanje narušavanja komunalnog reda i nastanka prekršaja, vođenje evidencija koje bi bile u funkciji planiranja, sprovođenja komunalno-inspekcijskog nadzora, kontrole i izvještavanja o radu i stanju komunalnog reda, i druga pitanja od značaja za obavljanje komunalno-inspekcijskog nadzora.

Zakon je dopunjen i novom odredbom koja daje ovlašćenje komunalnom policajcu da upozori lice koje svojim ponašanjem, djelovanjem ili propuštanjem određene radnje može da naruši zakonom i drugim propisom utvrđeni komunalni red.

Predviđena su tri načina upozorenja, usmeno, pismeno ili putem sredstava javnog informisanja.

"U vršenju nadzora komunalna policija može djelovati preduzimanjem različitih oblika preventivnih i represivnih mjera. Preventivnim djelovanjem može da se utiče na sprečavanje narušavanja komunalnog reda i nastanka prekršaja, što je i osnovni cilj komunalno-inspekcijskog nadzora", dodaje se u obrazloženju Prijedloga zakona.

Izmijenjen je član zakona u odnosu na važeći tekst, kojim je propisano da će komunalni policajac, između ostalog, zatvoriti objekat, odnosno poslovni prostor subjekta nadzora ako utvrdi da subjekt nadzora izvodi muziku uživo ili reprodukuje pomoću audio i video-pomagala bez odobrenja za izvođenje muzike uživo ili reprodukovanja pomoću audio i video-pomagala.

Ova izmjena je unesena jer je analiza Zakona pokazala da za izdavanje pomenutog odobrenja nema pravnog osnova, odnosno da nijedan posebni propis ne reguliše izdavanje ovog odobrenja.

Komunalna policija, osim evidencije o izvršenom komunalno-inspekcijskom nadzoru, propisane važećim zakonom i uputstvom resornog ministra, uspostaviće evidencije o prijavama građana, o izdatim upozorenjima i o traženju asistencije ovlašćenih službenih lica Ministarstva unutrašnjih poslova.

Ove evidencije biće u funkciji planiranja, sprovođenja komunalno-inspekcijskog nadzora, kontrole i izvještavanja o radu i stanju komunalnog reda na području jedinice lokalne samouprave.

Produžen je rok za zatvaranje objekta, odnosno poslovnog prostora subjekta nadzora sa sedam na 14 dana radi usaglašavanja sa novim Zakonom o inspekcijama Republike Srpske.

Prijedlog zakona poslanici Narodne skupštine Republike Srpske treba da razmatraju na sjednici najavljenoj za ponedjeljak, 24. marta.

(Srna/Mondo)