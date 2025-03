Načelnik MUP-a za visokotehnološki kriminal: Žrtve pedofila su i bebe

Načelnik Jedinice za visokotehnološki kriminalitet Uprave kriminalističke policije Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) Republike Srpske Olivije Zimonja izjavio je da su žrtve pedofila na internetu bile i bebe od nekoliko mjeseci.

Izvor: Shutterstock

Zimonja je dodao da je u zaštiti djece ključna saradnja građana i institucija, da bi se počinioci sankcionisali i spriječila eksploatacija neprimjerenog sadržaja.

"Osim seksualnog zlostavljanja, imamo i fizičko zlostavljanje djece. Različiti su profili izvršilaca. U ovim slučajevima gdje smo imali komunikaciju namamljivanja djece radi seksualne zloupotrebe, žrtve su bile djeca od 10 godina, dok su izvršioci imali više od 60 ili 70 godina", rekao je Zimonja.

On je naveo da je više profila izvršilaca krivičnih djela pedofilije, a u njih spadaju oni koji eksploatišu sadržaj djece na internetu, dok su najteža djela onih koji stupaju u direktan kontakt sa žrtvama.

"Oni traže profile djece koja rano koriste društvene mreže i stupaju rano sa njima u kontakt. Šalju poruke i stiču odnos povjerenja i navode djecu da se fotografišu. Nakon toga ih ucjenjuju. Ta kategorija izvršilaca je perfidnija jer koristi socijalnu interakciju sa žrtvom", pojasnio je Zimonja.

On kaže da su za izvor informacija ključni roditelji, koji treba da kontrolišu sadržaj koji su predmet interesovanja njihove djece na internetu.

Kada je riječ o primjerima iz prakse, Zimonja navodi da samo ovlaštena službena lica mogu prikupljati dokaze, a u tome im pomažu građani, brojne agencije i servisi.

"Moramo identifikovati ko tačno koristi profil. Prikupljamo sve informacije. Riječ je o više krivičnih djela koja podrazumijevaju iskorištavanje djece za pornografiju i upoznavanje djece s tim. Mogu reći da dosta uspješno to radimo", istakao je Zimonja.

On navodi da je posebno značajna saradnja sa Nacionalnim centrom za nestalu i eksploatisanu djecu iz SAD, koji predstavlja mjesto gdje sve društvene mreže imaju obavezu da dostavljaju informacije ukoliko se distribuiše dječija pornografija.

"To je značajan broj informacija. U zavisnosti od izvora informacija sarađujemo sa različitim međunarodnim partnerima. Imamo uspješne akcije sa EUROPOL-om, INTERPOL-om", istakao je Zimonja.

On kaže da je u posljednje vrijeme veći broj slučajeva upotrebe vještačke inteligencije za generisanje takvog materijala.

"Imamo materijal seksualno eksploatisane djece koji je kreiran putem alata vještačke inteligencije", ukazao je Zimonja.

DJECA PRERANO KORISTE TELEFONE, RODITELJI DA UVEDU KONTROLU

Zimonja je ocijenio da roditelji moraju uvesti više kontrole kada je riječ o korišćenju pametnih telefona kod djece, jer se izlažu opasnosti na internetu, a otvara se i mogućnost za počinjenje drugih krivičnih djela nad njima.

"Ono gdje mi vidimo prostor za rad je u radu sa roditeljima. Mislimo da roditelji prerano djecu uključuju u digitalni svijet. Vidimo da djeca već u tom ranom uzrastu čak i prije nego krenu u školu imaju pametne telefone, aplikacije za komunikacije i društvene mreže", ukazao je.

On kaže da djeca koriste mobilne uređaje bez prethodne adekvatne pripreme, što može predstavljati veliki problem.

"Roditelji nekada iz dobre namjere to čine, ali bez upozorenja o onome šta loše može da se desi. Često se ignorišu i politike o korišćenju brojnih uređaja i aplikacija", naveo je Zimonja.

On je rekao da roditelji vjeruju u fizičku zaštitu djece, dok ignorišu opasnosti koje vrebaju na internetu, istakavši da oni moraju znati na koji način djeca koriste pametne uređaje i šta pretražuju na internetu.

"Uređaj u tom slučaju treba da uspostavi poziv, a ne da bude moćan računar koji može da snima i da se mogu instalirati brojne aplikacije", rekao je Zimonja.

On kaže da je veliki problem što roditelji dopuštaju djeci da koriste pametne uređaje i da ih nose u školu te dodaje da, ako postoji potreba roditelja za komunikacijom sa djecom, da im se da na korišćenje telefon, a ne pametni uređaj koji ima bezbroj opcija i mogućnosti.

"Odvlače im pažnju ali se izlažu i opasnosti. Dijete može biti i žrtva nekog drugog krivičnog djela. Nema razloga da djeca imaju telefon u školi", naveo je Zimonja.

GRAĐANI DA NE UZIMAJU PRAVDU U SVOJE RUKE, KLJUČNA JE SARADNJA SA INSTITUCIJAMA

Zimonja je naglasio da građani ne treba da uzimaju pravdu u svoje ruke, kada je riječ o slučajevima pedofilije, jer se tako otvara mogućnost da predator postane žrtva.

"Nikome nije cilj da stane u zaštitu osoba koje zlostavljaju djecu na internetu. To nikome nije cilj, ali moramo svi znati da to nije put. Građani ne mogu na takav način pokazivati svoju želju da to riješe. Tu u najvećem broju slučajeva imamo obrnutu situaciju da građani koji su iz najbolje namjere htjeli dokumentovati nekog izvršioca krivičnog djela, oni budu izvršioci, a osumnjičeni postane oštećeni", pojasnio je Zimonja.

On je ukazao da u krivičnom postupku ne može biti dokaz ono što su prikupili i dokumentovali građani, već da to mogu raditi isključivo ovlaštena lica.

"Ukoliko građani to rade, to ne može biti upotrebljeno u istrazi, a dovode sebe u opasnost od fizičke povrede, ali i krivičnog gonjenja", istakao je Zimonja.

On navodi da je ispravan put zajedničko djelovanje građana i institucija.

"Pozvao bih građane da prijave svaku informaciju. Mi ćemo zajedno sa tužiocima sve informacije pretvoriti u dokaze i imaćemo jedan kvalitetan predmet protiv lica koja eksploatišu i zlostavljaju djecu", rekao je Zimonja.

(Srna/Mondo)