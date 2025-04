Nakon prohladnog jutra, sunčan i topao dan

U većini krajeva u BiH tokom dana se očekuje pretežno sunčano i sve toplije vrijeme.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Uveče sa sjevera doći će do prolaznog naoblačenja koje će se u noći i do narednog jutra premeštati ka većini krajeva, a na istoku će padati i slaba kiša, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Duvaće slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, popodne i uveče povremeno i jak.

Najviša dnevna temperatura vazduha od 17 do 24, u višim predjelima od 12 stepeni Celzijusovih.

Sokolac i Han Pijesak jutros su bili najhladiji, minus tri stepena izmjerena su u 7.00 časova.

I isto vrijeme u Ribniku i Rudom nula, u Bijeljini i na Čemernu jedan, u Doboju, Prijedoru, Mrkonjić Gradu, Novom Gradu i Foči dva, u Banjaluci tri, u Bileći četiri, a u Trebinju sedam stepeni Celzijusovih.

Stanje na putevima

Na većini puteva u Republici Srpskoj i Federaciji BiH /FBiH/ jutros se vozi nesmetano, osim na dionicama gdje se izvode radovi, pa se vozačima savjetuje da budu oprezni, saopšteno je iz Auto-moto saveza /AMS/ Srpske.

Na graničnim prelazima jutros nema dužih zadržavanja.

Zbog aktiviranog klizišta, u prekidu je odvijanje saobraćaja na regionalnim putevima Vrbaška-Mrakovica u rejonu kamenoloma Vučjak, te Ugljevik-Glavičice, u mjestu Ugljevik Selo.

Otežano, zbog opasnosti od klizišta, vozi se između tunela Čemerno i Surdup magistralnim putem Gacko-Tjentište i na dionici Foča-Dobro Polje u mjestu Tuhalji.

Do povremenih zastoja od 7.00 do 17.00 časova dolazi i na magistralnom putu Dobro Polje-Miljevina, lokacija Sijeračke stijene zbog sanacije klizišta.

Na regionalnom putu Kozarac-Mrakovica zabranjen je saobraćaj za teretna vozila, nosivosti iznad 7,5 tona, zbog klizišta, a jednom trakom u dužini od 50 metara vozi se regionalnim putem Prnjavor-Ukrina, u mjestu Vijačani.

Jednom trakom u dužini od 40 metara vozi se i na regionalnom putu Karanovac-Kneževo, u mjestu LJubačevo. Od 9.00 do 15.00 časova dolaziće do povremene obustave saobraćaja u trajanju od 10-15 minuta zbog sanacije klizišta i radova na proširenju kolovozne trake.

U Kostajnici kod Doboja će zbog izvođenja radova u kamenolomu "Grapska-Kostajnica" svakodnevno do 10. jula od 10.00 do 16.00 časova dolaziti do privremenih obustava saobraćaja na regionalnom putu Doboj-Modriča, jednom ili dva puta u toku dana u trajanju pet do sedam minuta.

U toku je čišćenje odvodnih kanalica između blokova na brzoj saobraćajnici Klašnice-Šargovac, od Prijedorske petlje ka Klašnicama, pa se vozači mole za oprezniju vožnju.

Radovi su aktuelni na putnim pravcima na području Prijedora, na dionicama Donja Bukovica-Vršani i Vršani-Bijeljina, Brodar-Višegrad gdje je u toku postavljanje rasvjete u tunelima Pasjaci i Sokolača, te dionicama Brod na Drini-Hum /Šćepan Polje, Srbac-Derventa, Dobro Polje-Miljevina, Gradiška–Nova Topola–Klašnice.

Zbog izgradnje auto-puteva izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja na dionicama magistralnih puteva Prijedor-Kozarac, Crkvina-Modriča i Rudanka-Doboj.

Do povremene obustave, zbog minsko-bušačkih radova na kamenolomu Rogoušić, dolaziće na magistralnom putu LJubogošta-Sumbulovac-Podromanija od 12.00 do 16.00 časova.

Minerski radovi se izvode na magistralnom putu Trnovo-Miljevina, u kanjonu rijeke Bistrice, pa će dolaziti do privremene obustave saobraćaja.

Deminerski radovi se izvode i na regionalnom putu Doboj-Maglaj u mjestu Trbuk, zbog čega će dolaziti do obustave saobraćaja od 11.00 do 16.00 časova, maksimalno 15 minuta u toku jednog dana.

Zbog oštećenja mosta na magistralnom putu Sastavci-Ustiprača saobraćaj se odvija jednom saobraćajnom trakom, brzina kretanja vozila ograničena je na 30 kilometara na čas. Preko mosta zabranjen je saobraćaj za vozila čija dozvoljena masa prelazi 30 tona.

Na putu Rudanka-Stanari u LJeskovim vodama saobraćaj se za putnička vozila odvija usporeno, dok se teretna vozila preusmjeravaju na alternativni pravac preko Jelaha.

U Federaciji BiH zbog sanacije klizišta na dionici auto-puta Tarčin-Lepenica za saobraćaj su zatvorene tunelske cijevi tunela Vis, 25. novembar i Grab, a saobraća se dvosmjerno, suprotnom stranom auto-puta.

Radovi su aktuelni i na auto-putu Visoko-Podlugovi, kao i na magistralnim putevima Žepče-Maglaj /Liješnica/ Sarajevo-Pale, Gnojnice-Nevesinje /Dračevice/, Lepenica-Han Ploča, Jajce-Donji Vakuf, Jablanica-Mostar /Donja Jablanica i obilaznica kroz Mostar/ i Hadžići-Sarajevo.

Na magistralnom putu Jablanica-Blidinje zbog oštećenja kolovoza još uvijek je obustavljen saobraćaj.

Zbog oštećenja mosta obustavljen je saobraćaj na graničnom prelazu Brčko /BiH/-Gunja /Hrvatska/. Granični prelaz mogu koristiti samo pješaci, biciklisti i motociklisti.

Na graničnom prelazu Karakaj kod Zvornika zabranjen je saobraćaj za vozila iznad pet tona najveće dozvoljene mase, te se preusmjeravaju se na novi most Bratoljub u Bratuncu i na granččni prelaz Rača.

Šleperi i teretna motorna vozila mogu saobraćati preko graničnog prelaza Šepak od 9.00 do 13.00 i od 22.00 do 6.00 časova.

(Srna/Mondo)