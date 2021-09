Dodik: Srpska pripremila novac za plate Srba u institucijama BiH

Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je da je pripremljen novac da se za sve Srbe u zajedničkim institucijama BiH isplate plate do kraja godine.

"Imamo novac da to isplatimo do kraja godine, tako da neće biti nikakvih problema. Iduće godine to ćemo predvidjeti budžetom", rekao je Dodik i dodao da je procijenjeno da je riječ o 21 milionu KM maraka mjesečno.