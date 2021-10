Istraživanje pokazalo: Većina građana RS nije za ulazak u EU, ublažen stav prema NATO-u

Građani Srpske sve manje podržavaju ulazak BiH u Evropsku uniju, dok je za NATO povećena tolerancija, podaci su prvog kruga istraživanja mišljenja o EU i evroatlantskim integracijama koje su uradili Fakultet političkih nauka i Agencija za razvoj preduzeća "Eda".

Istraživanje je sprovedeno putem telefonskih poziva između 1.000 ispitanika sa područja Republike Srpske u okviru projekta „Broadening debates on NATO integration in the Republic of Srpska“ (Proširene rasprave o NATO integracijama u Republici Srpskoj).