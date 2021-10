Dodik najavio da će SNSD prisustvovati sjednici Parlamenta BiH

Predsjednik SNSD Milorad Dodik rekao je danas da će SNSD prisustovati sjednici Parlamenta BiH ove sedmice.

Izvor: Printscreen

Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je danas u Banjaluci da će predstavnici Republike Srpske razgovarati sa bilo kim, osim sa Kristijanom Šmitom, jer on nije visoki predstavnik.

Govoreći o najavljenoj posjeti BiH direktora pri Evropskoj službi za vanjske poslove Angeline Ajhorst i specijalnog izazslanika SAD Metjua Palmera, Dodik je istakao da je svo vrijeme jedino Republika Srpska i tražila razgovore.

"Očigledno da je dio propagande učinio da kao mi nešto ne razgovaramo. Mi smo jedini tražili razgovore. Narodna skupština je prije nekoliko mjeseci tražila razgovore sa Federacijom BiH koje je odbio /lider SDA/ Bakir Izetbegović", rekao je Dodik novinarima u Banjaluci.

Prema njegovim riječima, predsjednik Srpske Željka Cvijanović je po ovlaštenju Narodne skupštine tražila razgovore o svim otvorenim pitanjima.

"Oni su tad rekli da nema potrebe da se razgovara i sada odjednom kao oni hoće da razgovaraju, a mi nećemo. Rsazgovaraćemo sa svima osim sa Šmitom, čak ni kao privatnim licem", naglasio je Dodik.

Dok god Šmit ili neko drugi ne bude imenovan u Savjetu bezbjednosti relevantnom rezolucijom, tvrdi Dodik, nema potrebe da Srpska "prihvata imenovanje stranca, koji bi ovdje da donosi zakone bez legitimiteta".

"Mi smo tu jasni. To nije grubo. Grubo je ovo što oni rade. Mi u BiH imamo stalnu kumulaciju neizvršenih odluka i to se mora zaustaviti. Prije deset godina smo tražili raspravu o Sudu i Tužilaštvu, i šta se desilo, ništa, sve prevara i blefovi do blefova", istakao je Dodik.

Dodik je podsjetio da je Republika Srpska tražila da se reguliše rad Ustavnog suda zakonom o Ustavnom sudu kako je to u svim zemljama.

"I šta smo dobili - Ustavni sud u kojem presuđuju tri stranca i dva muslimana, i donose odluke o tome da oduzmu zemljište i šume Republike Srpske, a isto vlasništvo nad šumama i zemljištem ostaje na prostoru Federacije BiH i Brčko distrikta", rekao je Dodik.

Dodik je ponovio da će poslanici SNSD-a otići u parlament BiH, zato što smatraju da je neophodno da podrže inicijativu da se smijeni neodgovorni ministar odbrane u Savjetu ministara.

Dodik je rekao i da će ova stranka u četvrtak na Palama održati sjednicu Glavnog odbora i potvrditi svoja politička opredjeljenja, te zahvalio koalicionim partnerima što stoje iza projekta odbrane Republike Srpske.

Srpska demokratska stranka i opozicija na današnjem sastanku u Banjaluci zauzeće stav o učešću na sjednici Parlamenta BiH, najavio je predsjednik SDS, Mirko Šarović.



Sjednica Predstavničkom doma Parlamenta BiH zakazana je za sutra, 26. oktobra.