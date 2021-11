Nakon što su mu poručili da je nepoželjan zbog širenja virusa, oglasio se i Stanivuković...

Ko je to donio odluku da sam ja, kao gradonačelnik Banjaluke, nepoželjan na Kliničkom centru? Direktore, da li ste to Vi odlučili, kao predsjednik Gradskog odbora SNSD Banjaluka, ili je to odlučilo rukovodstvo, zajedno sa zamjenikom direktora i načelnicima?

Upitao je ovo gradonačelnik Banjaluke, Draško Stanivuković, nakon što su mu sa UKC RS poručili da je nepoželjan i da ne može doći obići zaposelene na UKC povodom isplate po 500 KM pomoći.

On je direktora UKC, Vladu Đajića pitao – može li se izdići iznad politike.

"Bio sam uvjeren da se možete izdići iznad politike, jer mi predstavljamo Grad Banjaluku i Univerzitetsko kliniči centar Republike Srpske. Razumijem Vaš odgovor, uzimajući u obzir činjenicu da ste posljednjih dana više proveli u Tužilaštvu nego na radnom mjestu, pa ste vjerovatno zaboravili koliko važnu ustanovu vodite. Vodite ustanovu u kojoj bi bilo normalno da gradonačelnik može doći, kao što i Vi sami možete biti sigurni da uvijek možete doći u posjetu Gradskoj upravi, jer ona nije moja, nego pripada svim građanima. Pogotovo biste bili dobrodošli ako pružite bilo kakvu pomoć Gradu, građanima ili zaposlenima Gradske uprave", poručio je Stanivuković, prenosi EuroBlic.

Podsjećamo, nakon najave gradonačelnika Banjaluke Draška Stanivukovića da će posjetiti Univerzitetsko-klinički centar RS povodom isplate 500 KM pomoći medicinskim radnicima, oglasili se iz UKC-a i poručili da su "posjete zabranjene od 12. februara 2020. godine sa ciljem sprečavanja širenja virusa korona".

