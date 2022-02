Dodik: Izetbegović je gavran bošnjačke političke scene

Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik nazvao je danas lidera Stranke demokratske akcije Bakira Izetbegovića "gavranom bošnjačke političke scene".

Izvor: SNSD

"Bakir Izetbegović slavodobitno najavljuje sankcije Republici Srpskoj, čime indirektno priznaje da Republika Srpska nije dio BiH, jer ko bi se iole normalan radovao da bilo ko posegne za kažnjavanjem dijela njegove zemlje", kazao je Dodik.

Komentarišući Izetbegovićeve navode da će RS biti uvedene ekonomske sankcije, on je ocijenio da Izetbegović nema političke odgovore na politička pitanja, već želi svoje političke neistomišljenike disciplinuje tuđom silom i da to, kako tako, prikaže kao svoju političku pobjedu.

"On i dalje živi na stereotipima iz devedesetih, ne shvatajući da se svijet i odnosi u njemu promijenili", kazao je Dodik.

Još je naveo da je Izetbegović zaboravio da "kažnjavanje ljudi u Republici Srpskoj gazi treću deceniju, ali da to nije pomoglo njegovom ostvarenju sna o islamskoj državi, koju zove funkcionalna BiH".

"Zato bih mu poručio da promijeni pristup, da odustane od islamske države, prihvati da su Srbi i Hrvati jednako vlasnici zemlje koju on svojata i da više ne prijeti tuđom silom. U narodu postoji izreka za to šta on radi, ali strpiću se i usmeno mu je prenijeti kada ga sretnem", kazao je Dodik.

(Beta)