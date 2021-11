Dodik sutra u Ankari sa Erdoganom: Izetbegović odbio sastanak pod pokroviteljstvom Turske, Srbije i Hrvatske

Srpski član Predsjedništva BIH Milorad Dodik najavio je danas da će sutra otputovati u Ankaru, gdje će se sastati sa predsjednikom Turske Redžepom Tajipom Erdoganom, a pričao je i o ranijoj ideji da Turska, Hrvatska i Srbija pomognu oko političkog dogovora u BiH.

Izvor: Predsjedništvo BiH

On je na današnjoj pres konferenciji u Istočnom Sarajevu, rekao da će odmah po njenom završetku otputovati u Banjaluku na sastanak sa koalicionim partnerima da „razrade pitanja“ oko najavljenih povlačenja saglasnosti na Oružane snage BiH, Visokoi sudski i tužilački savjet BiH i indirektne poreze.

Dodik je objasnio da je sastanak koalicije trebao biti sutra, ali da ga je pomjerio za danas zbog puta u Tursku.

"Sutra imam razgovor sa predsjednikom Turske o situaciji u BiH. Smatram da su sve informacije koje je do sada dobijao bile jednostrane. Smatram ga velikim liderom i da je čovjek koji ne želi da radi ništa na teret drugih naroda u BiH", podvukao je Dodik.

Dodik je odgovarajući na pitanja novinara kasnije naveo da se ranije tokom Erdoganove posjete BiH pojavila inicijativa da politički lideri u BiH naprave dogovor uz pomoć i medijaciju Erdogana, predsjednika Hrvatske Zorana Milanovića i Srbije Aleksandra Vučića

"To je odbio Bakir Izetbegović", naglasio je Dodik.

"Kada smo sve bili utanačili i ostalo je da se dogovori dan sastanka, on je nazvao Milanovića i rekao da to nije dobra ideja. On želi da drži monopol kod lidera kakav je Erdogan", objasnio je Dodik.

Erdogan je Sarajevo posjetio u avgustu ove godine, a Dodik je tada iznio ideju da je situaciju u BiH moguće riješiti kroz posredovanje predsjednika Turske, Srbije i Hrvatske, koji bi mogli da doprinesu da se održi dijalog.

Predsjednik SDA je tada prokomentarisao da nikakvih novih dogovora o budućnosti Bosne i Hercegovine, "onakvih kakve traži Milorad Dodik i u formatu u kojem ih traži, neće biti,"

Predsjednik Hrvatske Zoran Milanović izjavio je da je Dodikova inicijativa dobronamjerna, ali nerealna jer nema podršku u Predsjedništvu.

Po povratku u Istanbul, Redžep Tajip Erdogan je na neki način dao pozitivan signal za ideju u dogovoru, rekavši da će Turska "biti prisutna ako se Bošnjaci, Srbi i Hrvati u Bosni i Hercegovini ujedine" i pozovu ovu državu da posreduje u dogovoru. Naglasio je da bi i tome trebali odlučivati članovi Predsjedništva Bosne i Hercegovine.

(Mondo)