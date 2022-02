Petković traži izvinjenje od Smajićeve

Potpredsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Milan Petković očekuje izvinjenje od Begije Smajić iz Poslaničke grupe Zajedno za BiH za skandaloznu izjavu da je Vojska Republike Srpske (VRS) osuđena za genocid.

Izvor: MONDO/Vedran Ševčuk

Petković je rekao da je ovo jedna od najskandaloznijih izjava izrečenih u parlamentu Srpske.

On je tokom rasprave o Prijedlogu zakona o fiskalizaciji rekao da je zahvalan čestitim i časnim pripanicima VRS koji su branili i stvorili Republiku Srpsku.

"Vojska Republike Srpske je oslobodilačka - slobodarska vojska! Vojska koja nije osuđena. Ta vojska čini i dan danas ove žalosne Oružane snage BiH", istakao je Petković.

Smajićeva je ovo izjavila na početku diskusije o Prijedlogu zakona o fiskalizacijii Republike Srpske, nakon što se narodni poslanik Nebojša Vukanović sarkastično "izvinio" odborniku u Skupštini opštine Srebrenica Ćamilu Durakoviću koji je juče negodovao zbog Vukanovićevog poteza u NSRS (NSRS) u kojem je obukao maskirnu uniformu.

"Na početku bih se izvinio koalicionom partneru SNSD-a Ćamilu Durakoviću koji je cijeli dan jučer plakao", istakao je Vukanović, na čije je riječi reagovala Begija Smajić poslanica grupe "Zajedno za Bosnu i Hercegovinu".

"On je juče istakao samo svoje nezadovoljstvo, kao i nezadovoljstvo svih žrtava genocida što ste obukli uniformu Vojske Republike Srpske, koja je osuđena za zločin genocida u Srebrenici", rekla je Smajić, prenosi N1, koja je dodala kako ne "osuđuje srpski narod za zločin genocida, ali da očekuje od srpskog naroda da se distancira od onih koji su činili zločin".

Nakon toga Vukanović je napomenuo da je "komandant Armije Bosne i Hercegovine osuđen za ratne zločine u Hagu", ali i da su procesuirani komandanti Petog i Trećeg korpusa.

"To što se vi niste ogradili od pokolja 60 ljudi na Vozući što su uradili mudžahedini iz arapskog svijeta, što nikad niste odali počast žrtvama bilo da se radio o Čemernu ili bilo kojem drugom mjestu velikom srpskom stratištu Kravicama, pa do Broda, Sijekovca, pa do Mrkonjić Grada", rekao je Vukanović tvrdeći kako je uniforma koju je juče obukao zapravo maskirna jakna "koja se može kupiti u svakom "Army Shopu", bez ikakvih obilježja Vojske Republike Srpske i Oružanih snaga Bosne i Hercegovine".

"Cilj je bio da se razobliči lažna patriotska priča Milorada Dodika i da oslikam narodu kapitulaciju i vaš čvrst savez između SNSD-a i SDA, to je ključ politike, a vi poštujte žrtve", pozvao je Vukanović Smajić ističući kako mu je žao ljudi u Potočarima "koji su nedužni pobijeni, kao što mu je žao i ljudi u Kazanima i Sijekovcu".

"90% ljudi se časno borilo, dolazim iz Trebinja gdje smo viteški branili grad od agresije hrvatske vojske, 240 ljudi poginulo, nijednom Hrvatu nije falila dlaka s glave", poručio je Vukanović pozivajući Smajić da se ogradi od “Ćamila Durakovića i sličnih".

(Srna/N1)