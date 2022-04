Iz Američke ambasade reagovali na Izetbegovićevu izjavu da "bez Bošnjaka ne bi bilo BiH"

Ambasada SAD u Bosni i Hercegovini saopštila je danas da su "vezivno tkivo Bosne i Hercegovine svi ljudi koji žive u toj državi, a ne samo Bošnjaci", reagujući na izjavu lidera Stranke demokratske akcije (SDA) Bakira Izetbegovića.

“Vezivno tkivo BiH su ljudi koji žive u ovoj državi i bore se da izgrade bolju budućnost za sebe i svoje porodice. To su Bošnjaci. To su Hrvati. To su Srbi. To su ‘ostali’. Svi su oni građani BiH”, navela je američka ambasada.