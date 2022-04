Dodik nakon sastanka sa Donfrid i Eskobarom: Protiv Eufora koji uznemirava stanovništvo

Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik rekao je danas na sastanku sa visokom američkom delegacijom da ostaje pri svom stavu da je "visoki predstavnik u BiH nelegitimno izabran" i da je protiv proširenja misije "Altea", čiji su vojnici uznemiravaju stanovništvo.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Nakon sastanka sa specijalnim američkim izaslanikom za zapadni Balkan Gabrijelom Eskobarom i pomoćnikom državnog sekretara SAD u Kancelariji za Evropu i Evroaziju Karen Donfrid, Dodik je ocijenio da je sastanak bio dobar i da je američkim predstavnicima prenio da je BiH bezbjedna sredina.

"Nisam se složio sa pozicijom visokog predstavnika. On za nas ne postoji jer nije izabran rezolucijom Savjeta bezbjednosti UN. Amerika ostaje pri tome da je Šmit visoki predstavnik, a mi da on to nije", rekao je Dodik novinarima i ponovio da Šmitove odluke neće poštovati.

Govoreći o misiji "Altea", Dodik je podsjetio da je prošle godine, kada se glasalo, bio za tu misiju, ali da nije za ovakvu vrstu gdje "vojnici kruže po BiH, nalaze se pred školama, vrtićima i javnim institucijama", prije svega u Banjaluci.

"Sam komandant Altee govorio je da je BiH bezbjedna, ali zbog galame ovdje, prije svega iz Sarajeva, odjednom se pojavilo 500 dodatnih vojnika. Rekao sam da ova misija može da nastavi, ali da aktivnosti ne može provoditi bez saglasnosti Predsjedništva BiH. Ona Altea, koja je bila neprimjetna, najbolja je garancija bezbjednosti", ocijenio je Dodik.

On je dadao da za proširenje misije mora da bude usaglašeno i informisano Predsjedništvo BiH.

"Konstatacija da BiH treba očuvati teritorijalni integritet i spoljnu suverenost apsolutno nije sporna što se nas tiče, ako to podrazumijeva da je BiH sastavljena od dva entiteta i tri konstitutivna naroda. I u tom pogledu vidim da je američka strana na tom konceptu BiH i primarno da se ovdje očuva mir i bezbjednost, što je i nama važno", rekao je Dodik.

On je, kaže, upoznao Donfridovu da je BiH bezbjedna sredina, te da nema izazova koji bi mogli dovesti do toga da BiH bude destabilizovana u smislu nekih nereda.

Prema njegovim riječima, stvari koje oni potežu da budu riješene ne mogu biti dokaz da se Republika Srpska bavi nekom vrstom urušavanja teritorijalnog integriteta, te da se ovdje zanemaruje Ustav.

"Vidljivo je bilo da se zanemaruje Ustav, poziva se na zakone, a ti zakoni nisu u skladu sa Ustavom", ukazao je Dodik.

Dodik je napomenuo da nije sporan ni teritorijani integritet ni međunarodni suverenitet, ali je ukazao da unutrašnji suverenitet pripada entitetima.

On je dodao da je bilo riječi i o tome da ljudi odlaze iz BiH, napomenuvši da to nije neuspjeh samo domaćih političara već i onih koji su u međunarodnim procesima intervenisali da dođe do ovakve situacije.

Na sastanku, naglasio je, ni jedne riječi nije bilo o izbornoj reformi, osim tvrdnje Donfridove da izbore treba sprovesti i da to ne treba biti upitno. "To je njena tvrdnja i ja nemam ništa protiv da se izbori sutra sprovedu, a moja partija i ja smo spremni na još jednu pobjedu", rekao je Dodik.

On je primijetio da niko više i ne pominje izmjene Izbornog zakona, te da je očigledno da su neki uspjeli sa opstrukcijom.

"Bošnjačko-muslimanska strana i njihovi političari su uspjeli u tome. Oni ponovo žele da izaberu nekoga ko je njihov, a ne legitimni predstavnik hrvatskog naroda i to je osnovno što ovdje vidim", zaključio je Dodik.