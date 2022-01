"Lažu i ne trepću": Dodik smatra da Eskobar može narediti da se neko likvidira

Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik rekao je danas na konferenciji za novinare u Banjaluci da Gabrijel Eskobar, specijalni izaslanik državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država (SAD) za zapadni Balkan, “ima potencijala da naredi da se neko likvidira”.

Izvor: SNSD

Na pitanje da precizira takve tvrdnje, Dodik je podvukao:

“Ima potencijal da naredi da se ubije, dovoljno sam rekao”, izjavio je Dodik.

Komentarišući sankcije SAD-a prema njemu, rekao je da to nije “sjajna situacija”, te da su “Amerikanci potpuno na strani muslimana u BiH”.

“Poznajem onog Eskobara lično i mislim da ima potencijal da naredi da se neko likvidira jer to su takvi ljudi. Ali to ne treba da nas brine. RS stoji dobro, ima stabilne račune i svoje prijatelje i isključivo će se baviti pitanjima Ustava i svoje pozicije. Ne mogu da shvatim da ne možemo da dobijemo ono što nam je dato Ustavom. Kada sam pitao Eskobara zašto se krši Dejtonski sporazum i Ustav, odgovorio je 'da, moguće, ali je to u skladu sa politikama'. Mi ne treba da nasjedamo i izvršavamo politike drugih nalogodavaca. RS mora ostati zavjet ovog naroda”, rekao je Dodik.

Izjavio je i kako ima informacije da je Eskobar dobio ”silan novac od poslova u Crnoj Gori”, a optužio je i američkog ambasadora Erika Nelsona da “laže”.

“Lažu i ne trepću. Za Eskobara postoji niz informacija da je, dok je radio u Crnoj Gori, dobio silan novac. Da li je to istina ili nije, ne znam. Pošto oni špekulišu o meni, imam i ja pravo. Neke diplomate iz State Departmenta imaju imovinu u Crnoj Gori, kao i briselske dipomate”, rekao je Dodik.