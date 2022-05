Da li je BiH uvela sankcije Rusiji ili se samo "pridružila izjavi"?

Nakon različitih izjava i interpretacija ispostavilo se da se BiH jeste pridružila izjavi o sankcijama, ali da su sankcije zaustavljene u Savjetu ministara.

Izvor: MONDO portal / Marko Čavić

Priča se ''zakotrljala'' kada je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao kako samo Srbija nije uvela sankcije Rusiji, od svih zemalja u regiji.

Na ovoj tvrdnji je insistirala opozicija u Republici Srpskoj, ali je srpski član Predsjedništva BiH to demantovao.

Tvrdnja o sankcijama zasnivala na tome da se BiH navodno pridružila odlukama Savjeta Evrope koje se tiču restriktivnih mjera protiv Rusije.

Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik rekao je danas da Predsjedništvo BiH, kao ni Savjet ministara "ni u jednom navratu nije donijelo nijednu odluku da se pridruži bilo kakvim mjerama Zapada protiv Rusije i da to tako ostaje".

Ruska ambasada se oglasila Na pitanje da prokomentarišu spekulacije da je Republika Srpska dala pristanak na uvođenje sankcija Rusiji, iz Ambasade Ruske Federacije je danas rekla "da u skladu sa principijelnim stavom Ruske Federacije ne smatraju BiH neprijateljskom državom."

Predsjedavajući Predsjedništva BiH Šefik Džaferović izjavio danas za Oslobođenje da se BiH ''pridružila izjavi'' o sankcijama, ali da one nisu ''implementirane".

"Bosna i Hercegovina se, na osnovu Strategije spoljne politike i obaveza iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, putem Misije BiH pri EU pridružila izjavi EU o sankcijama, što je potvrdio i komesar Borelj, ali implementaciju sankcija su u Savjetu ministara blokirali predsjedavajući Savjeta ministara i ministri iz RS za što moraju snositi punu političku odgovornost. Imidž i politička pozicija Bosne i Hercegovine u Evropi ne treba da budu ugroženi zbog njihovih blokada", rekao je Džaferović.

Borenović: Činjenica je da se BiH pridružila sankcijama

Na današnjoj vanrednoj konferenciji za medije, predsjednik PDP Branislav Borenović, saopšteno je iz PDP, "predstavio je javnosti činjenice u vezi sa pridruživanjem BiH sankcijama Savjeta Evropske unije protiv Ruske Federacije".

"Punih 80 dana BiH je u režimu pune primjene svih sankcija koje je Savjet EU uveo protiv Ruske Federacije. Radi se o 22 seta sankcija koje su usvajane od 23.2. ove godine pa do danas. Prema informacijama kojima raspolažemo, BiH diplomate u Briselu su u svakom od ovih slučajeva postupale u skladu sa instrukcijama Predsjedništva BiH", naveo je Borenović.

"Ove odluke uključuju čitav niz različitih sankcija, od onih prema privatnim i poslovnim subjektima, među njima poslanicima ruske Dume, kćerkama gospodina Putina, isključivanja ruskih banaka iz SWIFT sistema i razne druge. Za sve ove odluke Milorad Dodik je znao i u isto vrijeme besramno narodu u Srpskoj pričao kako on nikada neće dozvoliti uvođenje sankcija Rusiji", naglašava Borenović, saopštio je PDP.

Додик јуче: БиХ није увела санкције Русији.



Цитат Александра Вучића "Босна и Херцеговина увела је санкције Русији".



Увела их је придружујући се у преко 20 одлука Савјета Европе које се тичу рестриктивних мјера против Русије.



Кад Додик нешто каже, знајте да је све супротно.pic.twitter.com/AAT9hhbYPY — Јелена Тривић (@trivic_jelena)May 17, 2022

Borenović kaže da postoje procedure unutar institucija BiH i samog Predsjedništva kojima se može osigurati da nijedna neusaglašena odluke ne prođe, ali da "Dodik te procedure ili ne zna da koristi ili je svjesno propustio da djeluje".

"Koristeći upravo te iste procedure Mladen Ivanić je spriječio reviziju Presude u predmetu BiH protiv Srbije pred Sudom u Hagu. Apsolutno isti mehanizam na raspolaganju je imao i on i svjesno je propustio da ovo pitanje dovede do izjašnjenja, nego je namjerno pustio da ide ovako računajući da to niko neće prozrijeti", kaže Borenović.

Šarović: Sankcije puzajućom metodom

Iz Srpske demokratske stranke medijima je dostavljena izjava Mirka Šerovića da je "činjenica je da je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao da je Srbija jedina zemalja sa prostora Zapadnog Balkana koja nije uvela sankcije Rusiji", iz čega SDS izvlači jasan zaključak da je to učinila i BiH.

Šarović očekuje da će situacija uskoro biti jasnija i da će se razjasniti da li je Predsjedništvo BiH zvanično raspravljalo po ovom pitanju.

On kaže da je sada očigledno da se sankcije Rusiji od strane BiH uvode puzajućom metodom.

"To se radi korak po korak, ne na Predsjedništvu BiH ili Savjetu ministara, nego to čine članovi bh. delegacija u kojima imamo i ljude iz Republike Srpske. Oni na forumima Savjeta Evrope i nekim drugim tijelima glasaju za odluke koje u suštini jesu sankcije Rusiji. Tako se državljanima ove zemlje uskraćuje ulazak, proglašavaju se za nepoželjne osobe, Rusija se isčlanjuje iz raznih organizacija", napominje Šarović.