Dodik zatražio da Džaferović podnese ostavku

Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik zatražio je danas da predsjedavajući Predsjedništva Šefik DŽaferović podnese ostavku zbog unilateralnih istupa na međunarodnim skupovima.

Izvor: Predsjedništvo BiH

On je istakao da je DŽaferović unilateralnim djelovanjem prekršio Poslovnik o radu Predsjedništva i Ustav BiH.

"Poslovnik o radu kaže da predsjedavajući predstavlja Predsjedništvo, a ne sam sebe ili politiku koju zagovara", rekao je Dodik novinarima nakon sjednice Predsjedništva BiH.

Prema njegovim riječima, predsjedavajući Predsjedništva BiH zastupa usaglašene stavove Predsjedništva.

"DŽaferović odlazi na međunarodne skupove i tamo zastupa svoje privatne stavove čime krši Poslovnik", rekao je Dodik.

On je najavio da će, ukoliko DŽaferović to ne uradi do sljedeće sjednice Predsjedništva, pokrenuti kao tačku dnevnog reda njegovu smjenu.

Dodik je najviše zamjerio Džaferoviću zbog njegovog obraćanja na Savjetu bezbjednosti prošle sedmice, kazavši da za to nije imao odobrenje Predsjedništva te da je iznio lične stavove.

"Vidljivo je gotovo na svim nivoima, jedna vertikala koja ide iz SDA, i koja od Predsjedništva, odnosno Ministarstva spoljnih poslova, djeluje mimo ustava, mimo poslovnika o radu", rekao je Dodik.

Dodik kaže da od svih stranka jedino SDA u svome programu rada ima odredbe koje ruše Dejtonski sporazum, a da se Džaferović ponaša u skladu sa tim.

"Ne može to koristiti kao opravdanje da krši član D u kojem kaže da treba da zastupa usaglašene stavove predsjedništva", optužio je Dodik Džaferovića.