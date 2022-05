Dodik: Obraćanje Šmita u Savjetu bezbjednosti je rezultat nemoći Zapada

Obraćanje Kristijana Šmita u Savjetu bezbjednosti i optužbe predstavnika Velike Britanije na račun Republike Srpske za stanje u BiH rezultat je nemoći Zapada u pokušaju da kontroliše procese na Balkanu rekao je srpski član Predsjedništva Milorad Dodik.

U izjavi za Radio televiziju Republike Srpske rekao je da je očigledna kriza i u međunarodnim institucijama, jer je Savjet bezbjednosti prekršio procedure i dozvolom za obraćanje Šmitu, ali i bošnjačkom članu Predsjedništva Šefiku Džaferoviću.

Ovim se, ističe Dodik, pokazalo da BiH nema šansu.

Komentarišući obraćanje predsjedavajućeg Predsjedništva BiH Šefika Džaferovića, Dodik je poručio da "Džaferović nije pokazao ništa novo osim ponovne mržnje prema Srbima".

"Zato je i požurio i tako se naprosto pojavio u Njujorku da bi mogao ponovo da kleveće i da laže prema Srbima, tvrdeći samo ono što je on mislio da je istina. To govori o tome da je isti taj Savjet bezbjednosti prekšrio i procedure i sam Ustav BiH", istakao je Dodik.

Dodik je naglasio da Džaferović nije više pozicionirani funkcioner od predsjedavajućeg Savjeta ministara Zorana Tegeltije, ako nije u ime Predsjedništva.

"Pošto nije bio u ime Predsjedništva, to samo govori da on ima jedan stereotip o tome koji želi da provede pod svaku cijenu i da naprosto oni sami doprinose destabilizaciji i razbijanju same BiH. I ova sjednica pokazuje da ona nema nikakvu šansu. Koliko ćemo se mrcvariti u tom jednom beskorisnom, organizovanom pojmu kako se zove BiH, pokazaće vrijeme", rekao je Dodik.

