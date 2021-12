Džaferović: NATO može da pošalje vojsku u BiH bez saglasnosti Predsjedništva

Bošnjački član Predsedništva BiH Šefik Džaferović izjavio je da nema osnova tvrdnja srpskog člana Predsjedništva BiH Milorada Dodika da je potrebna saglasnost Predsedništva za raspoređivanje dodatnih vojnih snaga u BiH.

Izvor: FENA/Harun Muminović

Džaferović navodi da je mandat međunarodnih vojnih snaga jasno propisan Dejtonskim mirovnim sporazumom.

"Komanda vojne misije u BiH ima ovlaštenje da učini sve što procijeni kao potrebno za sprovođenje svog mandata. Aranžman o međunarodnim vojnim snagama u BiH definisan je Aneksom 1A Dejtonskog sporazuma, a kasnije i sporazumom 'Berlin plus' između NATO-a i Evropske unije", kazao je Džaferović za novinsku agenciju Fena.

Prema njegovim riječima, NATO ima direktan mandat da sprovodi vojne aspekte Dejtonskog mirovnog sporazuma.

"S obzirom na to da je NATO štab, uz dodatnu misiju Altea, pravni nasljednik SFOR-a, sasvim je jasno da Sjevernoatlantsko vijeće procjenjuje i odlučuje koliko će trupa biti na raspolaganju NATO štabu i s obzirom na odredbe Dejtonskog sporazuma za to nije potrebna saglasnost Predsedništva BiH", naglasio je on.

Dodao je da je odluke o restrukturiranju vojnih snaga od IFOR-a, SFOR-a, pa do EUFOR-a i NATO štaba, donosila međunarodna zajednica, zbog čega, kako je istakao, "Dodik ne može biti instanca koja će o tome odlučivati".

Bošnjački član Predsjedništva BiH pozvao je Dodika da, kako je rekao, "obustavi suludi atak na ustavni poredak BiH, da poštuje Dejtonski mirovni sporazum u cjelosti, Evropsku konvenciju o ljudskim pravima, OHR, Ustavni sud BiH i sve zakone koji su, na osnovu Dejtona, doneseni u proteklih 26 godina".

"U protivnom, neminovno mora doći do jačanja misije NATO-a i EUFOR-a u BiH, jer su oni dužni da štite Dejtonski mirovni sporazum", kazao je Džaferović.

Dodik je juče izjavio da nikada dok je on u Predsjedništvu BiH neće dati saglasnost da bilo čije vojne snage dođu u BiH.