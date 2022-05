Košarac: Do 6. juna finalna verzija strategije za Trgovsku goru

Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara Staša Košarac očekuje da će u BiH do 6. juna biti izrađena finalna verzija strategije za Trgovsku goru na kojoj Hrvatska planira da gradi odlagalište nuklearnog otpada.

"Cilj nam je da sačinimo kompletnu informaciju prema Savjetu ministara i drugim tijelima o nalazu Ekspertskog tima i činjenici da smo izradili i Pravnu strategiju, ali ono što ostavlja gorak ukus je da Hrvatska i dalje vrši aktivnosti na tom prostoru", kaže Košarac.

Košarac je pozvao sve koji žele da rade sa ovim timom na tome da se sačuva

13 opština i zdravlje i život 250.000 ljudi koji žive pored rijeke Une i koji su u opasnosti zbog odluke Hrvatske da u Trgovskoj gori gradi odlagalište nuklearnog otpada.

Govoreći o spoljnotrgovinskom poslovanju, Košarac je za Televiziju "Una" naveo da BiH ima mogućnost izvoza ribe i piletine u EU, mlijeka i mliječnih prerađevina, ali nema mogućnost izvoza crvenog mesa, dok može da uvozi stoku iz EU.

"To je jedna anomalija koja je za mene bila potpuno neprihvatljiva da možemo da uvezemo stoku iz EU, a da ne možemo to meso vratiti u EU. Nisam imao sagovornika o tome u Evropskoj delegaciji u BiH", dodao je Košarac.

On je naveo da je nekoliko puta razgovarao o tome sa šefom Evropske delegacije u BiH Johanom Satlerom, te dodao da smatra da je to loša poruka, da čak ni u vrijeme pandemije nisu omogućili BiH da utovljenu stoku koju je uvezla iz EU može transportovati 14 kilometara kroz teritoriju Hrvatske do luke Ploče na tržište trećih zemalja.

"Ni to nismo mogli. Toliko o nekim standardima i dobrim namjerama, a pri tome lobirali su protiv naše odluke da zaštitimo našu proizvodnju i bili su protiv uvođenja prelevmana i carina, da bi mi iz EU uvozili rashlađeno crveno meso koje nije ni približnog kvaliteta kao meso prerađeno u BiH", rekao je Košarac.

Košarac je istakao da treba omogućiti što više tržišta za domaće proizvođače, ali isto tako paralelno raditi na mjerama zaštite primarne proizvodnje, te poručio da su posvećeni zaštiti domaće proizvodnje, a ne onoga što kaže EU i njene institucije.

On je izrazio uvjerenje da je kvalitet robe u BiH mnogo bolji i istakao da treba da se afirmišu domaći proizvodi i proizvođači.

Kada su u pitanju nova tržišta, Košarac smatra da, osim EU, BiH treba da radi na tržištima Turske, Kine, Evroazijske ekonomske unije, zatim tržište Saudijske Arabije, Ujedinjenih Arapskih Emirata.

Ministar je rekao i ukrajinska kriza ostavlja posljedice u BiH, te da se ulažu napori da se osigura repromaterijal za jesenju sjetvu, ali i dostupnost energentima.

Košarac je podsjetio da je iz Turske uvezeno 30.000 tona mineralnih đubriva, zahvaljujući dobrom političkom odnosu srpskog člana Predsjedništva BiH Milorada Dodika i turskog predsjednika Redžepa Tajipa Erdogana.

On je ocijenio da je veoma značajno da BiH ne uvodi sankcije Ruskoj Federaciji, ističući da sankcije nikada nikome nisu donijele pozitivan efekt.

"Nemam nikakvo obavještenje da je prekinut spoljno-trgovinski promet sa Ruskom Federacijom. Vjerujem da bi o bilo kakvom uvođenju sankcija iz BiH, bili obaviješteni. Mislim da trebamo imati neutralan stav i na temelju toga, težiti smirivanju situacije u Ukrajini. U tom kontekstu mi predano radimo na tome da očuvamo svako tržište koje danas imamo", rekao je on.

