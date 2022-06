Milan Miličević odustao od kandidature za člana Predsjedništva BiH

Predsjednik Glavnog odbora SDS i načelnik opštine Teslić, Milan Miličević odustao je od potencijalne kandidature za srpskog člana Predsjedništva BiH. Pismo koje je Miličević uputio članovima ove stranke prenosimo u cjelosti.

Srpska demokratska stranka već neko vrijeme “oteže” sa objavljivanjem imena kandidata za izbore, zbog nemogućnosti dogovora unutar same partije. Glavni kandidati za člana Predsjedništva BiH su bili predsjednik SDS-a Mirko Šarović i sam Miličević, što je potvrdio i u svom pismu. Sudeći prema Miličeviću, Šarović ga je zamolio da odustane zbog kandidature da ne bi izazvali “podjele u stranci”.

Miličević je naveo da je SDS trebao prije da objavi ime kandidata za predstojeće izbore i da Šarović već duže vrijeme “stvara preduslove za svoju kandidaturu”.

“Srpska demokratska stranka kao najveća opoziciona partija trebala je odavno da provede proceduru izbora kandidata za jednu od pojedinačnih funkcija za predstojeće izbore te da ga što prije promoviše i krene u kampanju. To do danas nije urađeno. Više puta sam sugerisao na neophodnost ranije kandidature i da ja, ukoliko bih bio predložen, o eventualnoj kandidaturi mogu razmišljati do razumnog vremena, a koje mislim da je odavno prošlo”, napisao je Miličević.

Gerila piše da im je visokopoziocioniran član SDS-a već potvrdio da će Mirko Šarović biti kandidat za srpskog člana Predsjendištva BiH, a da bi se sjednica stranke, na kojoj bi se trebala ozvaničiti njegova kandidatura, trebala održati 12. juna.

Podsjećamo, za sada su svoju kandidaturu na predstojećim izborima potvrdili Nenad Nešić i Radoslav Jovičić iz DNS-a, Jelena Trivić (PDP), dok se na kandidate iz vladajuće stranke SNSD još čeka.

