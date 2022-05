CIN: Šarović ima šest neprijavljenih nekretnina u Beogradu

Predsjednik SDS i poslanik u Predstavničkom domu parlamenta BiH Mirko Šarović ima šest vrijednih neprijavljenih nekretnina u Beogradu, koje nije navodio u imovinskim kartonima, objavio je Centar za istraživačko novinarstvo (CIN).

CIN navodi da Šarović sa suprugom Stojankom ima dva stana, kuću i tri parcele u Beogradu. Dok on to poriče, njegova supruga tvrdi suprotno navodeći da su te nekretnine stekli od 1997. do 2008. godine.