Višković pozvao Šmita da nametne plate i penzije od 1.000 evra

Premijer Republike Srpske Radovan Višković izjavio je da će BiH biti protektorat sve dok jedan čovjek može da nameće i donosi odluke umjesto zvaničnih institucija.

Izvor: Srna

On je zahvalio Vladi Italije za podršku i razumijevanje stavova Srpske.

Višković je rekao da je stavove Srpske u vezi sa odlukama, ali i imenovanjem Kristijana Šmita očigledno prepoznala Vlada Italije, budući da je, prema pisanju bečkog "Standarda", italijanska Ambasada u Sarajevu pokušala da spriječi nametanje odluke o finansiranju izbora u BiH.

Premijer Srpske je naglasio da je nevjerovatno da u 21. vijeku postoji zemlja kao BiH koja je na pragu EU, a u njoj vlada protektorat, te pozvao Šmita da slobodno "nametne odluke da plate i penzije budu 1.000 evra i da to isplati".

"Sve dok imate visokog predstavnika, čovjeka koji može da nameće i donosi odluke umjesto zvaničnih institucija i odlučuje, to nije suverena država, nego protektorat. Pozivam ga da nametne odluke da plate i penzije budu 1.000 evra i da on to isplati! Nemam ništa protiv", izjavio je Višković novinarima na Jahorini.

Višković je naveo da predstavnici institucija Republike Srpske razgovorima sa ambasadorima ili zvaničnicima koji dolaze u posjetu uvijek kažu da će Srpska prihvatiti Šmita ako u Savjetu bezbjednosti UN dobije saglasnost da bude visoki predstavnik u BiH.

"Do tada, on je samo Kristijan Šmit i želim mu dobro zdravlje i sreću, te da se fino provodi u BiH. Što se tiče Republike Srpske hvala italijanskoj Vladi, njenoj javnosti i politici koja je prepoznala što mi iz Srpske govorimo. Mi smo milion puta ponovili da nemamo ništa protiv Kristijana Šmita, građanina Njemačke, niti lično, poslovno ili na bilo kojem drugom planu", istakao je Višković.

Italijanska Ambasada u Sarajevu intervenisala je da spriječi Kristijana Šmita u donošenju odluke o finansiranju izbora u BiH, piše bečki list "Standard".

List piše da "visokog predstavnika mnogi predstavnici EU vide kao konkurenciju, a mnoge snage unutar EU htjele bi da tu funkciju oslabe ili čak ukinu".