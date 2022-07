Dodik: BiH nije dala saglasnost za dolazak britanskih vojnika

Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik istakao je da nijedan organ u BiH nije dao saglasnost na prisustvo bilo koje vojne formacije, pa ni britanske, te stoga oni ne dolaze u BiH na zakonit način.

"To što druga dva člana Predsjedništva na suverenitet BiH gledaju kao na političku trgovinu govori o njima i politikama koje su ih tu dovele, ali i o BiH koja neće moći preživjeti one koji se u nju zaklinju", rekao je Dodik Srni upitan da prokomentariše izjavu Šefika Džaferovića koji je pozdravio odluka Vlade Velike Britanije o slanju "vojnih eksperata u BiH" i da će, kako on smatra, time osnažiti NATO štab.