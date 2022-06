Dodik: Sve što smo usvojili ćemo i sprovoditi

Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik rekao danas da nikakav akt neće poništiti Deklaraciju o ustavnim principima Narodne skupštine Republike Srpske i da će odluke vlasti Republike Srpske biti sprovođene.

Izvor: Mondo - Slaven Petković

Dodik je istakao da Srpska ima ustavno pravo na svoje nadležnosti i ona ništa ne oduzima od BiH.

"A, to što strane i druge sudije tog suda donose odluke protiv Srpske, to je pomalo i komično. To što su oni donijeli ništa ne znači i Deklaracija koju smo donijeli ostaće da živi. Naš je akt i nikakav sud nije nadležan da to rješava i neće poništiti Deklaraciju", rekao je Dodik i dodao da nije problem da se ta deklaracija ponovo obnovi.

Dodik je rekao da je BiH svaštarska zemlja u kojoj se svašta dešava.

"Kome god nešto padne na pamet - misli da je važan i u tom smjeru pokušava nešto uraditi... Suština ovoga što BiH ne daju kandidatski status jeste da BiH, u slučaju da dobije taj status, nema strane sudije u Ustavnom sudu i bilo kakvog visokog predstavnika", rekao je Dodik novinarima.

On je ponovio da je Kristijan Šmit lažni visoki predstavnik i da nijednu njegovu mjeru ne prihvata i neće prihvatititi ni sprovoditi Srpska.

"Šta Srpska usvoji mi ćemo sprovoditi i neka sigurno znaju da ćemo ono što smo naumili uraditi", rekao je Dodik.

On je ocijenio da je Zapad, koji se danas sukobljava sa Rusima, pobjesnio i odlučio da se obračunava sa svima nepodobnima, ali da to ne daje pravo nekim političarima, pogotovo opozicionim u Srpskoj, da od toga prave neku galamu.

"Ono što smo mi na vlasti odlučili biće sprovođeno i biraćemo veoma pažljivo vrijeme kada ćemo neke stvari sprovesti", rekao je Dodik.

Kada je riječ o osnivanju Agencije za lijekove Srpske, Dodik je poručio da nadležne institucije Srpske poštuju svoje zakone i poštovaće.

Ustavni sud BiH utvrdio je 26. maja da pojedine odredbe akata Narodne skupštine Republike Srpske koje je osporilo 15 poslanika u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH nisu u skladu sa Ustavom BiH, zbog čega ih je ukinuo.

Odlučujući o zahtjevu 15 članova Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH za rješavanje spora između BiH i Republike Srpske, Ustavni sud BiH utvrdio je da postoji spor u vezi s donošenjem osporenih odredaba deklaracije i zaključaka Narodne skupštine Republike Srpske o vraćanju prenesenih nadležnosti sa BiH na Srpsku u oblasti pravosuđa, odbrane i bezbjednosti, indirektnog oporezivanja i drugih pitanja.

Pojedini poslanici u parlamentu BiH objavili su juče na društvenim mrežama da su dobili ovu odluku Ustavnog suda BiH.