Sijarto u Banjaluci: Sramota je što BiH nije dobila status kandidata, Mađarska protiv sankcija

Ministar spoljnih poslova i trgovine Mađarske Peter Sijarto poručio je danas u Banjaluci, nakon sastanka sa članom Predsjedništva BiH Miloradom Dodikom, da je sramota Brisela što BiH nije dobila kandidatski status.

„Sramota je Brisela što je toliko usporen ovaj proces i nije u redu odluka što BiH nije obezbijeđen status kandidata.Vlada Mađarske smatra da je proširenje EU jedna od najvažnijih politika i jačanje EU nije moguće bez njegnog proširenja. Ovo nije najsofisticiranije izrečeno sa moje strane, ali što nas više ima, to smo jači. To je naročito važno za regiju Zapadnog Balkana. Podržali smo davanje statusa kandidata Ukrajini i Moldaviji, ali smatrali smo da je to trebalo da dobije i Gruzija i vi (BiH). Smatramo da je to greška“, kazao je Sijarto.