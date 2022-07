Ministar Pašalić: Šumska gazdinstva su postala predmet političkog potkusurivanja

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske Boris Pašalić rekao je da je preduzeće "Šume Srpske", osim viška radnika, opterećeno i politikom, jer su, naglasio je, neka šumska gazdinstva postala predmet političkog potkusurivanja.

Izvor: Vlada RS, Jelena Djurdjevic

"Na to sam više puta ukazivao. Naravno da ima problema u `Šumama` i oni nisu od juče, već se gomilaju godinama i decenijama", naglasio je Pašalić.

Prema njegovim riječima, trenutno je najveći problem izvođenje radova jer "Šume" u prošloj godini nisu završile u potpunosti svoj plan, odnosno realizovan je oko 90 odsto.

"Ako to stavimo u odnos sa količinom sirovine koja se proizvodi, to je dva miliona metara kubnih, čija je vrijednost oko 200 miliona KM, a 10 odsto neizvršenja radova `košta` 20 miliona KM", pojasnio je Pašalić.

To, smatra on, dovoljno govori koliko je važno da se u šumarstvu ispuni godišnji plan i cilj je da se u ovoj godini to i desi.

"Plan sječe je prošle godine ostao neispunjen jer izvođači radova nisu uspjeli da realizuju ugovore. Razlog je nedovoljan broj radnika, nepovoljni uslovi za izvođenje radova i zbog toga su `Šume` prošle godine ostale uskraćene za prihod od 20 miliona KM", naveo je Pašalić.

Pašalić je reako da je resorno ministarstvo ove godine pomoglo izvođačima radova na nekoliko načina.

"Omogućili smo im da nabave novu mehanizaciju, zglobne traktore i to smo finansirali sa 30 i 40 odsto povrata, znači granta. Ukoliko je taj traktor košta oko 300.000 KM, obezbjeđivali smo nešto više od 100.000 KM i na taj način je nabavljeno nekoliko mašina", rekao je on.

Pašalić navodi i da je povećana cijena po kubiku izvođenja radova, te da je kreirana nova mjera.

"Obezbijedili smo više od četiri miliona KM iz Kompenzacionog fonda da izvođačima radova u šumarstvu namirimo gubitak po osnovu rasta cijena goriva. Razrađujemo model kako da im taj novac prebacimo da bismo ih održali likvidnim i da bi do kraja godine mogli da završe ugovorene obaveza", naveo je resorni ministar i naglasio da je najveći problem obezbijediti da se plan proizvodnje u potpunosti realizuje.

Pašalić je istakao da ima određenih pomaka, te dodao da je pušten u testnu fazu informacioni sistem koji bi trebao znatno da unaprijedi rad u šumarstvu i da svede na najmanju moguću mjeru "razne marifetluke i mahinacije".

"Nadam se da će kombinacija podrške izvođačima i primjene informacionog sistema ipak u ovoj godini obezbijediti da se stabilizuje stanje u šumarstvu", naglasio je on.

Pašalić je rekao da je veoma važno da je povećana cijana rada, te je izrazio očekivanje da će i na taj način radnici biti motivisani da više i bolje rade i da će iz ove godine "Šume" izaći u boljoj atmosferi nego ranije.

(SRNA)